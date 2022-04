Malgré un record de franchise et les playoffs devant eux, les Suns ne doivent pas aller trop vite

La première place de la ligue assurée et l’avantage du terrain validé, les Suns auraient-ils déjà les yeux tournés vers les playoffs ? Pourtant, il reste un intérêt majeur aux derniers jours de saison régulière, avec un record de franchise à décrocher.

Néanmoins, Phoenix vient de perdre deux matches d’affilée, ce qui est une rareté cette saison (troisième occurrence). Mais c’est surtout la forme qui dérange Monty Williams, puisque les Grizzlies et le Thunder évoluaient avec des équipes très, très diminuées.

« Le niveau d’intensité, l’esprit de compétition n’étaient pas là, et ça n’est jamais arrivé deux matches de suite », regrette le coach pour l’AZ Central.

Dans la défaite contre Oklahoma City, les leaders de la ligue avaient eux aussi décidé de laisser au frigo des cadres : Devin Booker, Deandre Ayton et Jae Crowder n’ont pas joué. Mais ça n’excuse pas tout.

« On a manqué quantité de shoots ouverts, notamment à 3-pts », constate l’entraîneur, face au 7/38 derrière l’arc de ses troupes. « On n’a pas été bon défensivement », ajoute Chris Paul. « On a eu des bons tirs tout le match, on n’a rien mis. Ce n’est pas nous ça. Habituellement, on impose notre défense. Il faut parler d’OKC, ils ont bien fait tourner la balle. »

« Il ne faut pas se projeter, ni même penser aux playoffs. On doit retrouver nos standards »

Les Suns ont-ils les jambes qui tremblent à l’idée de gagner ce 63e match de saison, synonyme de record de franchise, ou plutôt déjà la tête aux playoffs ? Peu importe la réponse, le coach veut retrouver un niveau de jeu plus conforme à celui des derniers mois.

« Tout le monde parle de la 63e victoire, du record. Pas moi », raconte Monty Williams. « Car je sais à quel point la préparation est importante, et le prochain match aussi. Il ne faut pas se projeter, ni même penser aux playoffs. On doit retrouver nos standards, ceux qu’on affiche normalement sur les parquets. »

On peut imaginer aussi de la suffisance chez les finalistes 2021, face à des Grizzlies qui évoluaient sans Ja Morant, Jaren Jackson Jr, Desmond Bane, Steven Adams ou encore Tyus Jones, puis contre un Thunder avec plusieurs absents : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Darius Bazley, Lu Dort, Derrick Favors, Mike Muscala, Ty Jerome.

« Il ne faut pas trop en tenir compte, ni le prendre à la légère non plus », analyse Chris Paul face à ces deux défaites de rang. « On ne veut pas arriver en playoffs en difficulté. On veut que l’équipe évolue avec la bonne énergie, la bonne dynamique. On ne joue jamais pour perdre. Je vous le dis. On sera meilleur. »

Rebond attendu mardi soir contre les Lakers.