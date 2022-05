Comme son fils Ja sur le terrain, Tee Morant fait le show en tribunes

Sa ressemblance avec Usher, assis à côté de lui, avait frappé. Tout comme sa séquence de trashtalking avec Karl Towns Sr., le père de Karl-Anthony Towns, ou bien ses échanges avec Stephen Curry et Klay Thompson.

Depuis le début des playoffs, difficile de passer à côté de Tee Morant. Le père de Ja fait le show dans les tribunes comme son fils le fait habituellement sur les parquets.

S’il a toujours été proche de son fils, avec le retentissement national des playoffs, sa notoriété a explosé. « Les gens me reconnaissent et c’est nouveau pour moi. C’est étrange, mais ça ne me dérange pas », confie-t-il à Andscape.

Forcément, sa nouvelle médiatisation a provoqué des critiques. Sur Twitter, certains y voient un nouveau LaVar Ball, c’est-à-dire un papa gênant qui veut profiter de son enfant pour prendre sa part de lumière.

« Je reste moi-même, je ne fais pas ça pour attirer l’attention », se justifie-t-il. « Sur les réseaux sociaux, après le Game 1 contre les Warriors, on a dit que j’étais pénible parce que j’ai eu une conversation avec Stephen Curry et Klay Thompson. Je deviens chiant à cause de ça ? J’entre dans le cercle des joueurs ? Je dérange quand je soutiens mon fils ? Face à ça, ma devise, c’est : ça m’en touche une sans faire bouger l’autre. Je m’en fiche qu’on pense des choses négatives de moi. »

« Mon amour pour mon fils est sous-estimé. Je donnerais ma vie pour lui »

Comprend-il néanmoins qu’on puisse penser ainsi ? « Ils ne sont pas habitués à voir un père aussi proche du jeu, des fans et tout ce qui concerne le monde professionnel. »

Stephen Curry, qui connaît bien ça avec son père Dell qui le suit, mais avec plus de discrétion, n’a rien à redire sur l’attitude de Tee Morant.

« La façon de faire entre lui et Karl Towns Sr. ou bien les propos avec mon père, ce ne sont que des signes de fierté pour son fils, qui joue au plus niveau », remarque la star des Warriors. « On ressent forcément quelque chose. On adore voir son père vous soutenir. Tout ce qui est fait, c’est pour faire grandir Ja. J’aime voir cela. »

Surtout qu’à la différence de LaVar Ball, qui vantait les qualités de ses fils jusqu’à l’exagération et parfois même le ridicule, le père Morant n’imaginait pas que Ja puisse devenir une superstar de la ligue si vite.

« Je mentirais si je disais le contraire. Je mentirais si je disais que je savais pour la Draft par exemple. Je pensais qu’il serait haut, mais pas deuxième choix. Je savais qu’il avait des qualités pour être au plus haut niveau, mais pas aussi vite. Mon amour pour mon fils est sous-estimé. Je donnerais ma vie pour lui. »