Doc Rivers ne sait pas s’il doit regarder les images du Game 5 ou les « brûler »

Le vent tourne très vite dans cette série entre 76ers et Heat. Après avoir été dominés durant les deux premières manches à Miami, ils ont semblé reprendre l’ascendant dans les deux matches suivants avec le retour de Joel Embiid. Cette impression s’est complétement évaporée lors du Game 5, dominé de bout en bout par les Floridiens.

Les difficultés des joueurs de la Pennsylvanie ont démarré dès un premier quart-temps facilement remporté par le Heat (31-19). « Ils ont été physiques, on a raté des tirs, ils ont pris un bon départ », a résumé en quelques mots James Harden. « C’est compliqué d’être mené de 12 points dans le premier quart-temps à l’extérieur contre une très bonne équipe. On ne peut pas se permettre que cela arrive. Surtout pour un Game 5 et après deux matches à domicile où on a bien joué. C’est difficile de revenir au score.

Les Sixers sont bien en peine d’expliquer pourquoi ils ont encore été dominés à l’entame de rencontre, comme c’était le cas lors des deux précédentes rencontres en Floride. Tobias Harris plaide le manque d’énergie.

« Ils ont enchaîné des actions auxquelles on n’a pas été en mesure de répondre. Ils nous ont déstabilisés dès le début, on n’a pas été capables de se remettre dans le bain et de trouver le rythme qu’on cherchait au cours du match », développe l’ailier. « C’est décevant, c’est une défaite difficile compte tenu de ce qu’on attendait du match et de ce qu’on voulait accomplir, mais on doit se remettre sur les rails. »

Ils ont été plus durs et meilleurs dans tout ce qu’ils ont fait

Philadelphie a bien été capable de s’accrocher au score pendant les deux quart-temps suivants, pour se retrouver avec « seulement » 15 points de retard à l’entame de la dernière période.

Mais les visiteurs vont connaître un nouvel enfer avec 39 points encaissés dans le dernier acte (39-19), pour un écart final hyper douloureux : -35. James Harden, à l’instar de Joel Embiid, pointe du doigt un manque d’engagement défensif : « On n’était pas engagé défensivement, ce qui a ralenti notre attaque. On doit être dedans. Sur un deuxième tour de playoffs, un Game 5 à l’extérieur, jouer dur ne suffit pas. On doit être capable de penser possession par possession et on ne l’a pas fait ensemble suffisamment. »

De son côté, Doc Rivers, déçu par sa troupe, décrit des Floridiens « tellement plus engagés, plus physiques » et qui ont fait déjouer ses joueurs.

« On a joué à un rythme d’escargot », poursuit-il. « On a eu 85 tirs (31/85 soit 36.5%), on a perdu des ballons (15), ils ont été plus durs et meilleurs dans tout ce qu’ils ont fait. Leur jeu, leur énergie, leur résistance étaient meilleurs. Je ne l’ai pas dit souvent nous concernant, c’est notre responsabilité à tous. C’est à moi de m’assurer qu’ils soient prêts et c’est à eux d’être prêts. Ce soir, on ne l’était pas. »

Le programme de Doc Rivers, pour préparer le match éliminatoire de jeudi ? « Je veux regarder la cassette ou la brûler, je ne sais pas trop lequel des deux. Je vais probablement la regarder parce que je dois le faire, et ensuite je la brûlerai. »