James Wiseman : « Je n’abandonnerai jamais, même si c’est difficile »

« Ça fait plaisir, je suis fier de lui. » James Wiseman n’affiche aucune forme de jalousie lorsqu’il est interrogé sur la trajectoire actuelle de Jonathan Kuminga. Ce dernier a signé une bonne saison rookie et continue d’être mobilisé par Steve Kerr en playoffs, avec même une titularisation sous forme de record. L’intérieur, lui, censé également incarner une partie de l’avenir de la franchise, doit ronger son frein.

C’est le cas depuis plus d’un an et un dernier match NBA en avril 2021. Le pivot a bien disputé une poignée de matches en mars en G-League, son genou a refait des siennes et les Warriors n’ont pas insisté : saison blanche.

Sa réaction au moment de l’officialisation ? « Pour être franc, j’étais en rogne parce que je voulais jouer, je voulais jouer cette année », répète le joueur de 21 ans, interrogé en amont du Game 4 de cette nuit. « C’est comme ça, c’est la vie. Je vais juste prendre les choses un jour après l’autre. »

Le soutien de Shaun Livingston

Et patienter encore, comme il avait dû le faire jusqu’à la Draft 2020 après n’avoir disputé que trois petits matches avec l’université de Memphis. « Je reste fort, bien sûr, malgré les moments difficiles, je suis un compétiteur, celui que j’ai envie d’être en jouant avec mes coéquipiers », assure le natif du Tennessee, à qui cela démange de participer à cette série face aux Grizzlies. « Je garde la tête froide, je me rassure en me disant que je suis jeune, j’ai 21 ans, et que j’ai une longue carrière devant moi. Il s’agit donc de prendre les choses un jour après l’autre et de continuer à travailler. C’est vraiment ça. »

Abandonner son rêve de grande ligue ? Il n’y pense pas, évidemment. « Tout se joue au niveau mental. C’est également dans mon ADN. Donc je n’abandonnerai jamais, même si ça devient difficile. Je n’abandonnerai jamais. »

Pour l’aider à tenir le coup moral, outre Tyson Chandler, James Wiseman dit s’être le plus appuyé sur l’un des anciens cadres de l’équipe, Shaun Livingston, lui-même très haut choix de Draft (4e pick en 2004) et gravement touché au genou avant de finir royalement sa carrière avec les Warriors en tant que meneur remplaçant.

« Il m’a appris beaucoup de choses sur la façon de gérer l’adversité. Il est passé par là, il a appris à gérer ça et à persévérer, à être un jeune joueur dans la ligue et tout le reste. La vie est une question de perspective de toute façon. »

Le modèle Jaren Jackson Jr.

Le jeune pivot a trouvé d’autres sources d’inspiration dans l’optique de faire évoluer son jeune. Jaren Jackson Jr., également sur la touche la saison dernière avec son genou et aujourd’hui l’un des meilleurs Grizzlies face aux Warriors, a été l’une d’elles. « J’analyse son jeu, son jeu à Tennessee aussi, ses mouvements, comment il se rend dans la raquette, comment il manœuvre au poste. J’essaie de prendre beaucoup de mouvements de joueurs différents pour les ajouter à mon jeu. »

Une manœuvre, selon Steve Kerr, « utile comme Jaren a traversé la même blessure. C’est utile pour James d’avoir cet exemple face à lui. C’est un travailleur assidu et il y met du sien. Nous sommes convaincus qu’il a une longue et belle carrière devant lui. »

Son jeune espoir, susceptible de participer à la prochaine Summer League s’il progresse suffisamment sur le plan physique, ne doute d’ailleurs pas de son potentiel. « Je sais que j’ai du talent et les aptitudes nécessaires », livre-t-il. « J’ai beaucoup appris sur moi-même au cours de ce processus. Cela m’a permis de garder les pieds sur terre et m’a rendu encore plus humble, en me disant que n’importe qui, à n’importe quel moment, peut être privé de basket. Mais c’est la façon dont vous rebondissez après ça. Vraiment, je garde la tête froide, je reste debout. Je m’assure de rester positif. »

Et quand on lui demande sa réaction devant le classement du MVP, dominé par deux joueurs à son poste qu’il étudie aussi, Nikola Jokic puis Joel Embiid, il lâche avec optimisme : « C’est très motivant pour moi. »