Dallas, un univers impitoyable pour Chris Paul

Une série de playoffs est rarement un long fleuve tranquille. Au contraire, ça peut souvent s’apparenter à un grand huit émotionnel. Demandez à Chris Paul. Depuis son quatrième quart-temps à 14 (de ses 28) points au Game 2, le meneur de Phoenix vit ainsi un cauchemar face à Dallas.

Après son Game 3 à 12 points et plus de balles perdues (7) que de passes (4), le « Point God » de la Ligue a cette fois terminé la quatrième manche avec plus de fautes (6) que de points (4). Le tout dans une soirée qui a vu sa famille se faire agresser verbalement en plus…

« C’était fou, c’était complètement dingue », soufflait-il sur ESPN. « Je ne peux pas me mettre dans ces situations où je suis à la merci des arbitres. Je dois me regarder dans la glace et trouver un moyen de faire mieux que ça. »

Pris à son propre jeu

Sanctionné d’une faute dès la première minute, 26 secondes dans le match, Chris Paul a ensuite accumulé les mauvais choix. Et son coach, Monty Williams, avec lui. À trois fautes à deux minutes de la fin de la mi-temps, il aurait dû être remisé sur le banc.

Au lieu de ça, il a écopé d’une quatrième faute, gravissime pour une première mi-temps, et encore plus à ce stade de la compétition…

« Tout le monde doit assumer sa part de responsabilité et ça commence avec moi », affirme ainsi le coach. « J’ai pris certaines décisions qui nous ont mis dans une mauvaise posture. J’aurais dû sortir Chris du match, surtout juste avant la mi-temps. »

Sur cette dernière, c’est Luka Doncic qui a rendu la monnaie de sa pièce à Chris Paul. Après un tir raté près du cercle, le meneur des Suns a été emporté dans son élan en jouant le rebond offensif. En tombant facilement après le contact, le Slovène a piégé son adversaire, les arbitres, et réussi son coup !

« J’ai vu qu’il allait au rebond et ça m’a surpris », raconte Luka Doncic. « Il m’a demandé s’il m’avait poussé aussi fort. Je lui ai répondu que non, mais c’était une action intelligente. Il a dit : oui, je sais. »

Jason Kidd apprécie d’ailleurs de voir ses joueurs réussir à provoquer les fautes de Chris Paul.

« Nous avons reçu les leçons de l’un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps de l’autre côté. C’est plutôt cool » ironisait-il d’ailleurs sur l’art de provoquer des fautes discutables et de jouer avec les règles.

Plus de fautes que de points

La cinquième faute de Chris Paul est intervenu sur un autre grand classique du meneur pour aller provoquer les fautes de ses adversaires. Sauf que, cette fois-ci, ça s’est retourné contre lui. L’arbitre en chef de la partie, Kane Fitzgerald, explique comment il a été trop loin.

« Chris Paul est allé sur le chemin du défenseur [Brunson] sans lui donner l’opportunité d’éviter le contact, c’est pourquoi c’est une faute offensive. »

Cloué sur le banc pour la quasi intégralité du troisième quart, Chris Paul est revenu en jeu en quatrième quart, où il brille depuis le début de ces playoffs à quasiment 10 points de moyenne sur la période. Mais, cette fois-ci, pas de miracle pour CP3 qui voit sa soirée se terminer sur une ultime erreur.

En attrapant, si subrepticement que ce soit, le poignet de Jalen Brunson qui essayait de récupérer son propre rebond offensif, Chris Paul est encore pris par la patrouille. C’est la quatrième fois de sa carrière que Chris Paul est exclu d’un match de playoffs pour six fautes.

« Je dois voir la vidéo et on partira de là. Tout s’est passé si vite [hier soir]. »

Battus deux fois à Dallas, les Suns vont revenir à la maison pour essayer de retrouver leurs repères. À deux victoires partout, la série se joue désormais au meilleur des trois prochains matchs. La tension monte d’un cran !

« On va simplement jouer notre jeu », conclut Devin Booker. « On va jouer toutes les possessions à fond, peu importe si on ressent les arbitres avec ou contre nous. On doit continuer à jouer. On a tous connu des situations bien pires dans nos vies. Ce sont les playoffs, ce sont les meilleures équipes et personne ne veut perdre. »