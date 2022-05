Usman Garuba impressionné par Jalen Green et la Draft 2021

Choisi en 23e position de la dernière Draft, Usman Garuba était l’un des quatre rookies des Rockets cette saison, avec Jalen Green, Josh Christopher et Alperen Sengun. L’Espagnol fut aussi le moins utilisé de ces quatre jeunes joueurs, avec seulement 24 matches et 239 minutes au total.

Il faut rappeler que, envoyé en G-League pour se faire les dents, l’ancien du Real Madrid s’était blessé au poignet en janvier et, opéré, avait manqué deux mois de compétition. Il avait ainsi terminé sa première saison avec 2 points et 3.5 rebonds de moyenne.

« Le défi physique », répond-il à HoopsHype, quand on lui demande sa plus grande surprise face à la NBA. « Il y a tellement de matches en si peu de temps, qu’on est fatigué plus que d’habitude. Peu importe si on joue seulement dix minutes, il faut tout donner. »

« On a tous vu à quel point Anthony Edwards a été bon cette année : Green sera comme lui la saison prochaine »

La classe 2021 a réussi une saison remarquable avec plusieurs candidats crédibles pour le trophée de rookie de l’année, finalement remporté par Scottie Barnes, le débutant des Raptors.

« Je ne veux pas dire qu’elle est la meilleure de l’histoire, mais cette cuvée, c’est quelque chose… », poursuit Usman Garuba. « On va devenir une des plus grandes dans quelques années, c’est certain. C’est incroyable : je pense à mes coéquipiers d’abord, mais aussi à Barnes, Cade Cunningham, Evan Mobley. Même des seconds tours comme Herb Jones ou un joueur non-drafté comme Jose Alvarado. »

Le rookie star de Houston, ce fut évidemment Jalen Green. L’arrière a mis quelques semaines à montrer toutes ses qualités avec régularité. Puis, après le All-Star Game, il a tourné à 22.1 points de moyenne et sa dernière saison fut très bonne, avec 28.8 points par match sur les huit dernières rencontres.

« Il n’y a aucune limite pour lui », annonce l’Espagnol. « Il sera un All-Star, c’est sûr. Je pense même qu’il sera le meilleur marqueur de la ligue dans quelques années. On va devoir l’aider à atteindre ses objectifs. Il est, de loin, le joueur qui m’a le plus surpris cette saison. On a tous vu à quel point Anthony Edwards a été bon cette année : Green sera comme lui la saison prochaine. Peut-être même meilleur. »