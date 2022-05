En 2017, la Air Jordan 11 sortait le grand jeu avec un coloris rouge vif baptisé « Win it like 96 », en hommage à l’extraordinaire saison des Bulls en 1995/96, bouclée par 72 victoires en saison régulière et un titre de champion NBA dans la foulée.

En 2021, la Air Jordan 11 s’est déclinée en « CMFT Low » et reprend aujourd’hui ce coloris emblématique, avec la base avant de la tige en cuir verni rouge, une simple touche de blanc sur les deux logos « Jumpman » et un col intérieur noir. La semelle se présente pour sa part avec son habituel mariage de blanc et de bleu glacé.

La paire est dispo depuis le 28 avril sur le sol américain au prix de 120 dollars !

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 1 Zoom Air CMFT qui revisite la Air Jordan d’origine avec un amorti léger près du sol.