Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo en mode bulldozer

Après deux premières manches compliquées au niveau de l’adresse aux tirs, on s’attendait à ce que Giannis Antetokounmpo sorte le grand jeu devant son public. Il n’a pas déçu ! Certes, ses Bucks ont joué avec le feu, au point de gâcher une avance de 14 points, mais le « Greek Freak » a survolé les débats pour finir avec 42 points, 12 rebonds, 8 passes, mais aussi 2 contres. Le tout à 16 sur 30 tirs, soit 53%. Du pur Giannis !

« J’ai juste essayé de lire ce qui se présentait devant moi, de jouer sur mes points forts autant que possible » a expliqué Antetokounmpo après la victoire des Bucks. « Je sais quels sont mes points forts. Parfois, je vais faire le bon geste, parfois je vais faire le mauvais geste, mais tant que je m’appuie sur mes points forts, je vais être dans une bonne position. »

En l’occurrence, Giannis avait décidé d’agresser la défense et d’aller au bout. Il inscrit 26 de ses 42 points dans la raquette, et c’est un record en playoffs pour lui. Les Celtics ont multiplié les changements pour le perturber, et Giannis a inscrit ses points devant cinq défenseurs différents, dont 14 face à Al Horford.

Autre stat édifiante : Giannis a inscrit 17 points sur pénétrations. C’est son record de la saison.

« Je me dois aussi d’être intelligent, et je dois faire des choix et choisir le bon moment »

« Au final, je ne vais pas changer ce qui fonctionne pour moi… Je vais vivre ou mourir avec. Maintenant, je me dois aussi d’être intelligent, et je dois faire des choix et choisir le bon moment. J’ai le sentiment que parfois, je précipite les choses. Je dois ralentir, prendre mon temps, et aller à mes endroits préférés. »

Ses huit passes décisives prouvent aussi qu’il a su ressortir le ballon au bon moment, et les Bucks inscrivent 19 points sur les ballons ressortis par Giannis.

« Il fait de l’excellent travail dans ce domaine » témoigne Brook Lopez. « Il lit ce que les défenseurs lui donnent ou ce qu’ils essaient de lui enlever. Ils lui collent beaucoup de joueurs différents, beaucoup d’options différentes… Il fait de l’excellent travail en étant intelligent, en prenant son temps et en créant du jeu pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre. »

Pour Brook Lopez, les trois jours de repos ont permis à son coéquipier de prendre du recul et de mieux se préparer. « Il était très concentré, mentalement il était prêt. Il s’est remis au boulot à l’entraînement, il a regardé beaucoup de vidéos… Il était clairement prêt pour cette rencontre, et c’est juste Giannis ! »