Une pause dans le calendrier des playoffs offre quelques jours de repos bienvenus

Le calendrier de cette semaine de playoffs a pu en surprendre plus d’un. Mercredi, Heat – Sixers et Suns – Mavs disputaient en effet le deuxième match de leur série. Le lendemain, aucun match n’était programmé. Puis le surlendemain, la nuit dernière donc, les protagonistes des deux mêmes séries ont joué leur Game 3, cassant ainsi l’alternance en vigueur, d’un jour sur l’autre, avec les autres séries.

Autrement dit, Bucks – Celtics et Grizzlies – Warriors, qui retrouvent les parquets la nuit prochaine pour leur Game 3, n’ont pas joué depuis mardi dernier.

Une petite trêve, en partie provoquée par le fait que le Fiserv Forum de Milwaukee était réservé depuis longtemps pour le « Hog Fest », un festival de rock/métal auquel participait le groupe Godsmack, mais « bénéfique à bien des égards », qualifie Ime Udoka, en référence à cette opportunité de reposer les organismes.

Dans le cas des Celtics, on pense à Marcus Smart, susceptible de rejouer ce soir après sa blessure au quadriceps droit. Côté Grizzlies, qui n’ont par exemple eu qu’une seule fois trois jours de repos entre deux matchs de saison régulière (hors « All-Star break »), Steven Adams pourrait lui aussi revenir après sa quarantaine Covid.

Se reposer… et travailler

« C’est toujours bon pour nous d’avoir du temps à la maison pour se reposer, s’entraîner et se concentrer sur notre plan de jeu », apprécie son adversaire potentiel dans la raquette, Kevon Looney. « On a une équipe expérimentée, ça nous a permis de faire quelques ajustements, de comprendre et d’apprendre de notre dernière défaite. »

Discours similaire chez Brook Lopez qui y voit « des points positifs. C’est utile pour récupérer, regarder la vidéo, revoir ce que l’adversaire fait, ce qu’on fait, apprendre beaucoup de choses. Mais on est tous impatients de jouer. C’est peut-être parce qu’on a perdu le dernier match, mais on est vraiment prêts à y retourner. » Si prêts que leur coach, Mike Budenholzer, aurait préféré avoir deux jours « off », plutôt que trois.

« J’ai déjà participé à des playoffs où on jouait tous les deux jours », lâche enfin Al Horford. « Quand c’est le cas, on se dit : ‘J’espère qu’on aura un jour de repos de plus’. Dans le cas présent, c’est plutôt : ‘Quand est-ce qu’on rejoue ?’ C’est comme ça. Le calendrier fonctionne ainsi. On doit s’assurer d’être prêts, quoi qu’il arrive. »