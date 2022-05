Les Celtics espèrent le retour de Marcus Smart pour le Game 3 contre les Bucks

Forfait lors du Game 2, remporté par les Celtics, pour une blessure au quadriceps droit, Marcus Smart pourrait revenir pour le Game 3 de la demi-finale de conférence samedi soir, mais ce n’est pas encore certain.

Brad Stevens, le président de la franchise, a confirmé que le meneur de jeu travaille pour revenir, sans donner de certitudes sur sa participation pour le prochain match.

« Marcus était à la salle mercredi, alors que c’était repos pour le reste de l’équipe », confirme l’ancien coach pour la radio 98.5 The Sports Hub. « Son quadriceps était gonflé, donc il pouvait difficilement bouger, et là, ça semblait mieux. Il avait l’air mieux. On espère qu’il sera là, mais on n’est pas sûr. »

De son côté, Ime Udoka semblait optimiste mardi, en marge de la victoire des Celtics. « Je ne pense pas qu’on parte sur du long terme. Avec trois jours de repos, sans doute que ça ira. »

Même si les Celtics ont réussi à recoller à une victoire partout sans leur meneur, le déplacement à Milwaukee s’annonce difficile physiquement avec des grosses défenses face-à-face, à l’image des deux premiers matches. Affronter le champion en titre avec le défenseur de l’année, ce serait évidemment un plus capital pour Boston.

« On est impatients de le retrouver le prochain match car on va avoir besoin de Marcus », prévient Jaylen Brown pour Mass Live. « Cette série va devenir vraiment sale et dure. On a besoin de Smart pour faire ce qu’il sait faire le mieux. »