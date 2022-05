Le Heat méconnaissable

Joel Embiid d’un côté. Kyle Lowry de l’autre. Le Game 3 était marqué par le retour de deux All-Stars. Deux titulaires. Mais sans surprise, c’est le retour du pivot des Sixers qui a changé la donne. Auteur de 18 points et 11 rebonds, le potentiel MVP a éteint Bam Adebayo en défense, tout en apportant sa présence en attaque.

À l’arrivée, une victoire de 20 points pour les Sixers, et une équipe de Miami limitée à 79 points, avec un Kyle Lowry qui fait chou blanc (0 point, 0 sur 4 à 3-points).

« Il a eu un gros impact » reconnaît Erik Spoelstra. « On s’y attendait. C’est un joueur de calibre MVP. C’est aussi un joueur en lice habituellement pour le titre de meilleur défenseur. Il faut être attentif des deux côtés du terrain. On savait que ce ne serait pas facile. Pendant toute l’année, ils ont été très bons, et on y est… On s’attendait au départ à ce que Embiid soit là pendant toute la série, et il va falloir trouver des solutions. »

C’est en attaque que le Heat a complètement déjoué avec un 35% aux tirs, et seulement 7 tirs à 3-points inscrits sur 30. Auteur de 33 points, Jimmy Butler n’a reçu aucun soutien. « Au final, en défense, on a fait ce qu’il fallait dans une rencontre à l’extérieur » souligne Erik Spoelstra. « En revanche, en attaque, on a juste été très faibles« .

« Il y a eu beaucoup d’actions avec une passe, d’autres avec des shoots rapides sans la moindre passe »

Pour Jimmy Butler, la défense n’a pas été au top non plus. « Quand on ajoute Joel dans n’importe quelle équipe, à domicile ou à l’extérieur, le match, la préparation, tout change de manière drastique. Mais on n’a pas perdu à cause de ça. On a perdu car on n’a pas assuré le repli défensif, on n’a pas arrêté le ballon, on a fait des fautes. »

Malgré ça, le Heat a longtemps été dans le match. Il n’y avait que trois points d’écart à l’entame du 4e quart-temps. Mais les Sixers vont entamer la dernière période par un 7-0, et le Heat va cumuler les fautes, au point d’être dans la pénalité après moins de trois minutes.

« On n’a pas vraiment travaillé sur nos possessions. Il y a eu beaucoup d’actions avec une passe, d’autres avec des shoots rapides sans la moindre passe. C’est ce qui leur a finalement donné de l’élan. Je pense simplement qu’on n’a pas mis en place les différentes composantes de notre attaque » conclut Jimmy Butler.