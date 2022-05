Les efforts défensifs des Mavs sur Chris Paul ont payé

Avant le Game 3, il a été demandé à Jason Kidd quel(s) joueur(s) il comptait envoyer défendre sur Chris Paul, véritable bourreau des Mavs dans le match précédent. « L’équipe toute entière ? », avait rigolé le coach des Mavs, avant d’évoquer plus sérieusement du « switching », « différents concepts défensifs » où grands et moins grands devraient tenter leur chance.

Les Mavs se devaient de réagir après avoir été emportés par le rythme des Suns et encaissé 121, puis 129 points dans les deux premières manches. Limiter le maître à jouer d’en face était une partie de l’équation. Ce qui a été fait.

Ce sont finalement Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith qui ont été les stoppeurs les plus mobilisés sur « CP3 ». Ce dernier, outre un ballon perdu en dribble sous la pression de Bullock, a beaucoup souffert dans la transmission vers ses coéquipiers. Plusieurs passes mal ajustées vers Deandre Ayton, une tentative de passe laser dans le corner vers Cam Johnson, facilement interceptée par Spencer Dinwiddie qui n’avait plus qu’à filer en contre-attaque…

Le meneur a perdu sept ballons au total, à une unité de son pire en playoffs, tous en première période. « Ce n’était pas caractéristique mais on va le prendre », formule Jalen Brunson, dont les coéquipiers, plus grands, ont fait déjouer le meneur. « Reggie et Doe-Doe sont tous les deux incroyables en défense. Ils l’ont montré une fois de plus aujourd’hui », félicite Luka Doncic. « Reggie a fait ça pour nous toute la saison. On lui a toujours demandé de défendre l’un des deux meilleurs joueurs adverses. Il ne se plaint jamais. Il donne tout », complète Jason Kidd.

Frank Ntilikina en première ligne

Quasiment pas utilisé ces dernières semaines, en raison notamment d’une opération des amygdales, Frank Ntilikina a également été envoyé au charbon sur le futur Hall of Famer. « (Chris Paul) joue ainsi depuis si longtemps. C’est l’un des meneurs les plus coriaces de la ligue. Il joue à un niveau extrêmement élevé », explique le Français.

Mais les spécialistes défensifs de l’équipe n’ont pas été les seuls à s’investir. Luka Doncic, à qui Jason Kidd avait demandé de « participer » en défense, a aussi montré l’exemple. « Sur la première ou deuxième possession, il plongeait au sol. Voir le meilleur joueur faire ça, ça donne le ton », juge Dorian Finney-Smith.

« Je savais que je devais mieux faire, que je pouvais mieux faire. Je pense avoir fait des progrès importants en défense cette année », affiche le Slovène, en évoquant une deuxième mi-temps « horrible » lors du Game 2.

Chris Paul n’a pas été le seul joueur des Suns à souffrir cette nuit. Devin Booker a également évolué sous ses standards habituels. Il a perdu cinq ballons.

Avec 12 « turnovers » à deux, ils ont ainsi perdu plus de ballons que converti de paniers (11). On rappelle que les deux hommes avaient inscrit 58 points lors du match précédent, contre seulement 30 points cette nuit.

« Ça ne nous ressemblait pas », admet Devin Booker. « On peut les féliciter. Ils ont joué dur, en étant désespérés. Mais c’est comme ça. On a une série. » « Ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire. On va revenir dimanche », termine de son côté Chris Paul.