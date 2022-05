NCAA | Pour préparer la vie sans Jay Wright, Villanova mise sur la continuité

À seulement 37 ans, Kyle Neptune est le nouveau coach de Villanova, un des programmes les plus stables et réputés du circuit universitaire au XXIe siècle. Alors que d’autres coaches, plus expérimentés et aux noms plus ronflants, auraient probablement accouru en nombre si le poste leur avait été proposé, la direction de Villanova a fait le choix de rester « en famille », en offrant une promotion en interne au successeur de Jay Wright.

Adjoint sur le banc du légendaire coach pendant hui saisons, de 2013 à 2021, Kyle Neptune avait volé de ses propres ailes la saison dernière, en acceptant le poste de coach de l’université de Fordham. Le revoilà de retour à Villanova, à peine un an après son départ, cette fois dans la peau du patron sur le banc.

Le lourd héritage d’une dynastie établie

À l’instar de Hubert Davis et Jon Scheyer ces derniers mois, assistants à North Carolina et Duke pendant plusieurs années avant de devenir les successeurs des légendes Roy Williams et Mike Krzyzewski, Kyle Neptune est propulsé sur le devant de la scène, au sein d’un programme de tout premier plan.

À seulement 37 ans, on le rappelle, il a désormais la lourde tâche de perpétuer le succès bâti par Jay Wright pendant près de 21 ans (quatre « Final Four », deux titres en 2016 et 2018).

Une mission de taille, mais pour laquelle il semble être le mieux préparé. Fort de ses huit saisons passées dans le staff de Jay Wright, le natif de Brooklyn connait la maison, et la formule pour y avoir du succès. « C’est un rêve qui devient réalité pour moi. Mon job, désormais, est de m’assurer que nous perpétuons, ici à Villanova, la culture et les standards qui ont fait le succès de ce grand programme par le passé » résumait-il, en ouverture de sa première conférence de presse en tant que coach des Wildcats.

En tout cas, du côté des joueurs, le choix de Kyle Neptune est assurément validé. « J’ai l’impression que rien n’a vraiment changé en fait, il est l’un des nôtres » affirme l’ailier Caleb Daniels. « On [les joueurs] a des relations déjà établies avec lui. Donc je pense que c’est très bien que nous consolidions ces relations à l’avenir. Si le successeur avait été quelqu’un d’extérieur au programme, un gars avec lequel nous n’étions pas familiers, alors cela aurait entrainé une réflexion de notre coté, et donc des potentielles décisions à prendre. La voie n’est plus la même, mais les mêmes principes demeurent. » poursuit-il.

Mais finalement, c’est bien Jay Wright qui résume le mieux ce passage de témoin, d’un coach de Villanova à un autre, d’une génération à une autre. « Je pense qu’il possède ce juste équilibre, cette combinaison entre l’intelligence, le charisme et l’éthique de travail qui est très importante dans le monde du coaching. […] Il comprend et respecte beaucoup cette université et ce programme.«