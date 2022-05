Jaden McDaniels va travailler avec Kawhi Leonard pour passer un cap

« Il peut tout faire. Dès qu’il aura la même confiance que moi, il va devenir un problème, c’est certain. » Anthony Edwards n’est jamais le dernier dès qu’il s’agit de faire des compliments sur Jaden McDaniels.

L’arrière avait déjà qualifié son coéquipier de MVP du match après le Game 1, remporté par les Wolves, au premier tour face à Memphis. Il faut dire qu’avec 15 points marqués, ce fut sa meilleure prestation des playoffs, avec le Game 6 (24 points) de la série.

Jaden McDaniels manquerait-il seulement de confiance en lui pour exploser, comme semble l’indiquer Anthony Edwards ?

« J’ai de la confiance », assure-t-il au Pioneer Press. « C’est plus une question de volonté, de faire les choses, d’essayer. Je sais que si je tente quelque chose pendant le match, mes coéquipiers vont assurer mes arrières. Ils m’encouragent à faire ces choses-là. »

Après deux saisons, l’ailier fort de Minnesota a montré des choses intéressantes, notamment en défense ou bien à 3-pts face aux Grizzlies. Mais il reste encore très brut et perfectible. Un bon défenseur et un attaquant fruste, ça rappelle un profil bien connu, celui de Kawhi Leonard, durant ses premières années à San Antonio.

« Je vois les similitudes. Au fil des saisons, il a ajouté beaucoup d’éléments à son jeu, il a gagné en confiance sur les parquets. Ça se voyait au fil du temps. Si je garde le cap, tout ira bien. »

« Vu son niveau, ça va m’ouvrir les yeux de le voir travailler. Il est le joueur que j’observe »

La comparaison entre les deux hommes n’a pas échappé à Patrick Beverley, qui a disputé deux saisons aux Clippers avec le MVP des Finals 2019. Le meneur a d’ailleurs prévu d’emmener Jaden McDaniels travailler avec la star de Los Angeles cet été.

« Je veux qu’il voit comment les vrais professionnels travaillent au quotidien, qu’il ramène ça au training camp », explique ainsi Patrick Beverley. « Je veux apprendre de lui, tout simplement. C’est un des plus grands », ajoute Jaden McDaniels. « J’ai parlé à Kawhi avant d’arriver en NBA, donc je le connais un peu. Vu son niveau, ça va m’ouvrir les yeux de le voir travailler. Il est le joueur que j’observe. »

De son côté, Chris Finch aimerait voir son joueur de 21 ans prendre un peu de poids et de puissance. Avec ses 83 kilos, l’intérieur est effectivement encore un peu frêle.

« Jaden a passé sa saison à travailler son corps pour devenir plus puissant », raconte le coach. « Il m’a dit se sentir plus fort. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit plus fort. Après, je ne veux pas qu’il soit bodybuildé non plus. On en a parlé : on veut simplement qu’il ait la puissance d’un homme. »