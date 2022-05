PJ Tucker, la défense dans la peau

Champion NBA en 2021 avec les Bucks, PJ Tucker sera-t-il le nouveau Danny Green ? L’actuel shooteur des Sixers est le dernier joueur à avoir remporté deux titres de suite, avec les Raptors puis les Lakers, et PJ Tucker pourrait l’imiter. Comme Danny Green, il est un « role player », mais c’est aussi un titulaire indiscutable, à la fois expérimenté et spécialiste des tâches obscures. Face aux Sixers de Danny Green, justement, il s’occupe de James Harden, et après deux matches, son bilan est plus que positif puisque son ancien coéquipier aux Rockets tourne à 18 points de moyenne avec un très moyen 11 sur 28 aux tirs.

« Évidemment que je vais défendre sur James. Cela ne fait aucun doute. Je dois défendre sur lui » lance-t-il à Andscape. « On ne peut pas y aller par quatre chemins. Il est essentiel pour eux. Ils s’attendent à ce qu’il soit lui-même, et pour gagner, on doit le stopper. C’est ce que je fais. »

Arrivé sur le tard en NBA, PJ Tucker a trouvé sa niche depuis son passage aux Rockets, et il est devenu un défenseur redouté. Alors que tout le monde ne pense qu’à marquer des points, lui est fier d’empêcher de marquer.

« À cinq ans, personne ne se dit : ‘OK, quand je serai NBA, je vais éteindre tout le monde’. Ce n’est pas une chose qui fait envie. ‘Je suis un attaquant, je vais mettre des paniers’. Voilà ce qu’on veut faire. À un moment donné, ça devient une histoire de compétition, non ? Il s’agit de prendre conscience qu’on est plutôt bon dans un domaine. Si vous avez la capacité de stopper un joueur, alors vous pouvez gagner de l’argent et en faire une carrière. Ce n’est pas un boulot qui fait envie. Personne ne veut défendre sur quelqu’un. Mais d’un point de vue sportif, j’aime la manière avec laquelle je suis arrivé en NBA et la manière avec laquelle j’y ai fait ma place. »

« Être un défenseur, c’est être la personne la plus compétitive du monde »

Pour parvenir à ce niveau, et s’imposer dans des formations candidates au titre, PJ Tucker a passé des heures à étudier le jeu des meilleurs attaquants de la NBA.

« Je dois analyser des vidéos. Je dois étudier les tendances de chacun. Je dois tout étudier. Je dois connaître tout le monde » explique-t-il ainsi. « Il faut aussi parler. Il faut être physique. Tu dois comprendre le jeu. Il faut comprendre comment se déroulent les actions. »

Au passage, il rend hommage à Draymond Green qu’il a souvent croisé en playoffs.

« En tant que défenseur, il y a tellement de choses que vous devez faire et qui pourtant ne font pas envie… Et pourtant, vous êtes fait pour ça. Comme Draymond [Green]. Lui aussi est fait pour ça. Je vous l’annonce, Draymond ne s’est jamais dit : ‘Je vais être un défenseur. Je vais juste passer la balle et faciliter le jeu’. Non, non… Il fait son boulot, et c’est l’une des personnes les plus compétitives de la NBA. Il fait son boulot aussi bien, sinon mieux, que n’importe qui en NBA. Et c’est de ça qu’il s’agit pour moi. Être un défenseur, c’est être la personne la plus compétitive du monde. »

« J’ai l’impression d’être dans la fleur de l’âge, et c’est fou de se sentir encore comme ça »

Alors qu’il fête ses 37 ans ce jeudi, PJ Tucker prévient qu’il n’envisage absolument pas de prendre sa retraite. Il se sent même mieux qu’il y a quelques années.

« J’ai dit à [mon agent] que je me sentais mieux maintenant qu’à 31 ou 32 ans » raconte le défenseur de Miami. « Je suis encore au milieu de mon apogée. De mon corps à mon tête, en passant par ma façon de jouer et ma prise de conscience de ce qu’il faut faire pour gagner, j’ai l’impression d’être dans la fleur de l’âge, et c’est fou de se sentir encore comme ça. C’est fou. C’est un privilège d’être encore capable d’être sur le terrain et de jouer le nombre de minutes que je veux, de faire ce que je fais. Je suis encore dans le coup, et je n’ai pas le temps d’y penser. Quand mon corps me dira d’arrêter, il me le dira… Est-ce que j’ai toujours envie de rester au niveau de LeBron [James] et des autres joueurs très âgés ? Oui, et je me sens super bien ! »