Jerry Stackhouse très admiratif de l’évolution de Brandon Ingram

Coach universitaire depuis quatre ans avec Vanderbilt, Jerry Stackhouse a pris Brandon Ingram sous son aile depuis que ce dernier est au collège. Au fil du temps, l’ancien arrière, parmi les meilleurs scoreurs de la ligue au début des années 2000, a constaté l’évolution d’un joueur qui a logiquement mis du temps pour trouver sa place en NBA.

Présent lors des Games 3 et 4 au Smoothie King Center, Jerry Stackhouse a fait part de sa satisfaction au regard du rendement de son protégé sur ce premier tour, même si New Orleans a fini par rendre les armes.

« J’ai trouvé ça génial. J’ai eu l’impression que pour la première fois, il avait l’air détendu », a commenté le double All-Star au sujet de Brandon Ingram, qui a tourné à 27 points, 6.2 rebonds et 6.2 passes décisives. « Je pense qu’il s’est enfin trouvé et a joué du bon basket. Tout le monde a pu voir Brandon Ingram pour la première fois. Quel genre de personne il est. Quel genre de leader il est. Quel genre de compétiteur il est. C’était fun à regarder ».

Chaque année, on a effectivement l’impression de voir un Brandon Ingram un peu plus sûr de ses forces que l’année précédente. Son évolution semble autant mentale que purement technique. Et à 24 ans, après un départ difficile, sous pression, avec les Lakers, on voit un joueur de plus en plus épanoui, dans son jeu et dans son rôle de leader.

L’apport bénéfique de Willie Green

Cette saison a aussi marqué un nouveau départ pour la franchise de Louisiane avec l’arrivée du coach rookie Willie Green, un ancien joueur NBA que Jerry Stackhouse a également côtoyé, entre son époque à Detroit, où Willie Green était encore à la fac de Detroit Mercy, puis en évoluant dans la même équipe en 2011/12, à Atlanta.

Pour lui, les deux sont faits pour s’entendre. Pour une bonne raison : leur amour pur du basket.

« Il aime les basketteurs », rajoute ainsi Jerry Stackhouse en parlant de Willie Green. « Tout entraîneur veut des basketteurs passionnés. C’est ce qu’il a. Il a un gars qui veut juste mettre des paniers. Il aime le basket. Il aime s’entraîner. Il est désintéressé. Il fait les bonnes lectures de jeu. Il est agressif quand on veut le faire jouer en un-contre-un. Quel entraîneur ne voudrait pas de ça ? »

Willie Green a eu sa part dans le succès des Pelicans cette année et a également contribué à « libérer » un peu plus son leader, Brandon Ingram, en plus d’accorder sa confiance à des rookies comme Herb Jones, Jose Alvarado ou Trey Murphy III qui le lui ont bien rendu. Le résultat général est en tout cas porteur d’espoir pour la suite.

« Je pense que sa personnalité et le fait qu’il dégage de la confiance pour ces gars et qu’il leur fasse savoir qu’il croit en eux, ça leur a permis de rivaliser. Dans les moments les plus importants du match, vous ne voyez généralement pas trois rookies sur le terrain. Mais je pense que c’est la confiance qu’il a mise en eux. Je suis impatient de voir à quoi ils vont ressembler l’année prochaine et ensuite », a conclu Jerry Stackhouse.