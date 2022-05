Trois jours de repos bienvenus pour Desmond Bane

Auteur d’un premier tour du tonnerre face aux Wolves, avec plus de 23 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne, Desmond Bane est à la peine face aux Warriors en demi-finale de conférence Ouest.

Avec 7 points et 3 rebonds, il n’est que l’ombre du scoreur patenté qu’il était face à Minnesota. La raison en est simple : il est blessé au dos. Dans le bas du dos plus précisément.

N’empêche, il a tout de même disputé 32 minutes du Game 2 et la première victoire de Memphis qui égalise à un partout avant de se déplacer dans la Baie. Tenu à 5 points et 6 rebonds, à 2/7 aux tirs, l’arrière de 23 ans a néanmoins assuré l’essentiel. Une prestation courageuse saluée par son coach, Taylor Jenkins.

« Évidemment, il a encore des douleurs au dos. On essaye encore de gérer ses minutes, savoir quand le sortir pour garder de la fraîcheur. Mais il a été énorme pour nous avec 32 minutes. Je sais qu’il n’a pas eu sa production habituelle mais il a serré les dents et il s’est battu pendant 32 minutes. »

La bonne nouvelle, c’est que Desmond Bane va mieux globalement. Depuis l’annonce de sa blessure avant le début de la série face à Golden State, il a de meilleures sensations. Et le calendrier s’assouplit. Un peu.

« Maintenant, on va avoir trois jours [avant le prochain match] et il a déjà bien progressé par rapport à dimanche dernier », apprécie ainsi Taylor Jenkins. « On espère que ces trois jours vont être bénéfiques pour qu’il progresse en vue du match de samedi. »

Et ainsi pouvoir continuer à poursuivre Stephen Curry, Jordan Poole et Klay Thompson sur le terrain…