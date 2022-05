Tyler Herro, le talent qui tombe à pic

À 13 points à 36% aux tirs dont un infâme 12% à 3-points, le bilan du premier tour de playoffs face aux Hawks n’était pas bien reluisant pour Tyler Herro.

Mais la jeune star du Heat a déjà montré pour la première levée de la demi-finale de conférence face à Philadelphie qu’il avait retrouvé du clinquant.

« On a besoin de son bagage technique à la création »

Avec 12 points en 12 minutes en première mi-temps, puis 17 points à la fin du troisième quart, Tyler Herro en ajoutera 8 en dernier pour terminer à 25 unités, plus 7 passes dans la victoire somme toute autoritaire du Heat à la maison (106-92).

« C’était juste une question de temps avant qu’il ne commence à retrouver son rythme », a commenté Erik Spoelstra en conférence de presse d’après match. « Il est tellement technique. Il a raté des tirs dans la série face à Atlanta mais il jouait un bon basket. Il ratait simplement des tirs qu’il met d’habitude. C’est un bosseur. Il ne s’arrête jamais. On a besoin de son bagage technique à la création pour gagner en playoffs. »

Pétard ambulant dès qu’il sort du banc,Tyler Herro n’a pas tardé à allumer la mèche à son entrée en jeu. Surtout, il a apporté de l’huile dans les rouages du Heat en attaque, dans un match où l’adresse aux tirs de loin n’a pas été au rendez-vous, loin de là (6/34 pour Philly et 9/36 pour Miami).

Sa relation privilégiée avec Bam Adebayo a notamment permis au Heat de se dégager nettement en troisième quart. Les deux anciens de Kentucky poursuivent leur « bromance » à South Beach.

« Avec Bam, on se connaît depuis un moment mais on a bien retrouvé notre connexion depuis la coupure du All-Star. Il faut dire que c’est une cible difficile à rater tant il est costaud et il peut aller haut. Il me rend la tâche facile et je suis content qu’il soit de notre côté. »

« Je suis en train d’atteindre mon meilleur niveau et c’est exactement ce dont l’équipe a besoin »

Les louanges sont réciproques. Bam Adebayo n’en pense pas moins de son compère des lignes arrières, plus nécessaire que jamais en l’absence prolongée de Kyle Lowry encore blessé.

« On a une bonne relation sur le terrain », confirme le pivot. « Il est devenu un des tout meilleurs scoreurs de la Ligue. À cet âge-là et à sa taille, il fait des choses incroyables et il me facilite le jeu. C’est un frère pour moi, on veut que l’autre réussisse parce que ça voudra dire que l’équipe réussit. »

Vainqueurs des Hawks en cinq manches au premier tour, Miami s’attend à plus d’adversité face à Philly, surtout au retour de Joel Embiid. Mais prendre ces deux premiers matchs à domicile serait un bon début quoiqu’il advienne par la suite.

Et Tyler Herro l’a bien compris. Après avoir tourné à plus de 22 points à 50% aux tirs dont un brillant 46% derrière l’arc pour mener le Heat à 15 victoires sur les 20 derniers matchs de la saison, il veut garder cette dynamique jusqu’au bout. Pour venger la défaite de son année rookie face aux Lakers de « King James »…

« Dans mes rêves de gamin, c’est tout ce que je voulais : faire partie d’une équipe qui joue le titre en marquant 20 ou 21 points par match », déclarait-il récemment sur ESPN. « Le timing est parfait pour moi car je suis en train d’atteindre mon meilleur niveau et c’est exactement ce dont l’équipe a besoin. »

https://www.youtube.com/watch?v=vbn2U6fJVjs