Les premières images de la Air Jordan 5 Low « PSG »

Les paires estampillées « Jordan Brand x PSG » représentent désormais un événement des deux côtés de l’Atlantique. Cette fois, c’est une Air Jordan 5 Low qui va être customisée en hommage au club de foot parisien et dont quelques clichés ont fuité sur la toile.

L’ensemble est à la fois sobre au niveau coloris, avec une tige gris-beige, et comporte en même temps plein de détails en guise de clins d’œil. Il y a déjà une petite étiquette sur l’empeigne sur laquelle figure le drapeau français et l’inscription « Paname ».

Le logo du PSG avec le « Jumpman » à la place de la Tour Eiffel est présent sous la semelle, et sur un motif « tampon de cire » rouge-orange au niveau du talon. On aperçoit également l’inscription « Paris » à l’intérieur de la languette. L’ensemble repose sur une semelle en noir et bleu glacé, sans oublier la présence du motif « dent de requin » en rose et noir.

La Air Jordan 5 Low « PSG » serait attendue à la commercialisation pour le 16 juillet prochain, au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)

—

