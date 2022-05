Joe Dumars quitte les Kings pour devenir vice-président de la NBA

Ancienne gloire des Pistons, comme joueur et comme dirigeant, Joe Dumars n’aura pas fait de miracles à Sacramento puisque l’équipe est toujours en quête de playoffs depuis 16 ans ! En place depuis trois ans, il y était directeur de la stratégie, qu’elle soit sportive, immobilière ou économique, et à partir du 9 mai, il va rejoindre les bureaux de la NBA à New York.

Selon le communiqué de la ligue, il vient d’être nommé vice-président exécutif, chargé des « opérations basket », et il remplace Kiki Vandeweghe. Ce qui signifie qu’il supervisera toutes les questions liées au jeu, qu’il s’agisse de l’élaboration des règles, de la conduite et la discipline, ainsi que les procédures relatives au déroulement des matchs. Parmi ses différentes missions, il devra renforcer « une culture d’inclusion et d’innovation ».

« Ma vie est centrée sur la NBA depuis près de 40 ans, ce qui rend l’opportunité de servir l’ensemble de la ligue incroyablement excitante et gratifiante », a déclaré Joe Dumars. « Je suis impatient d’utiliser mes compétences et mon expérience pour collaborer avec les 30 équipes sur les moyens de définir ensemble l’orientation future de la ligue et d’aider le jeu à continuer d’évoluer. »

Personnalité marquante de la NBA depuis plusieurs décennies, Joe Dumars a donné son nom au trophée de la sportivité, remporté cette année par Patty Mills. Gentleman sur et en dehors des terrains, il avait remporté le J. Walter Kennedy Citizenship Award pour sa générosité et son implication auprès des communautés.