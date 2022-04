Malgré des douleurs aux ischio-jambiers, Jaylen Brown va jouer contre les Bucks

Alors que les Bucks devront peut-être faire sans Khris Middleton pendant toute la série face aux Celtics, et que George Hill est lui aussi incertain, Boston va se présenter au complet pour cette demi-finale de conférence.

Pourtant, Jaylen Brown explique qu’il a ressenti des douleurs aux ischio-jambiers toute la semaine.

« À chaque fois qu’il faut gérer une blessure qui dure, il faut être très précautionneux et prudent » explique ainsi l’arrière/ailier du Massachusetts. « Mais je pense que ça va aller. »

Le All-Star explique ainsi que la gêne est limitée, et donc sans doute gérable, d’autant que tout le monde est plus ou moins blessé à cette période de la saison. Mais l’infirmerie de Boston est en tout cas vide, alors que Robert Williams est de retour sur les parquets, et qu’il pourrait être à 100% pour aider à ralentir Giannis Antetokounmpo.

« Rob a l’air bien », a notamment expliqué Grant Williams. « Il court et se déplace bien. C’est également génial d’entendre qu’il ne ressent pas de douleur. C’est excitant. Le fait de pouvoir être avec lui sur le terrain est assez cool. Rob nous a manqué, parce que nous savons tout ce qu’il apporte ».