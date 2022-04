Norman Powell vise les étoiles

Si on regarde sa simple ligne de statistiques, il est facile de dire que Norman Powell a réussi son passage aux Clippers. Avec 21.4 points de moyenne à 50% de réussite au shoot, en seulement 25 minutes, l’ancien de Portland, arrivé en cours de saison, a effectivement affiché un très bon niveau de jeu.

Sauf qu’il ne faut pas oublier de préciser qu’il n’a joué que cinq matches avec Los Angeles. Pourquoi ? Parce qu’une semaine après son arrivée, il s’est fracturé le pied gauche, ce qui l’a écarté presque deux mois des parquets.

Norman Powell a donc passé plus de temps avec Paul George à l’infirmerie que sur les parquets. « On s’est vu à la salle d’entraînement, on voulait rester positif, surtout quand George est monté d’un cran pour revenir », se souvient l’ancien joueur de Toronto, champion avec Kawhi Leonard en 2019, à The Athletic. « J’ai parlé avec lui, pour savoir comment il se sentait, comment il allait. On a pris de nos nouvelles à chaque fois. »

Son aventure avec l’ailier, une de ses idoles de jeunesse, est donc encore imparfaite avec seulement deux petits matches et 16 minutes au total en saison régulière…

« Jouer avec PG, c’est toujours incroyable pour moi », assure-t-il. « Il était le joueur que je regardais quand j’étais plus jeune. On a connu des batailles en playoffs (le premier tour 2016 entre Indiana et Toronto), et au début de ma carrière, il m’avait encouragé. Il n’était jamais loin lors de ma saison rookie. Jouer avec lui, plus Leonard quand il sera de retour, ça va être fun. Je suis impatient. »

Il faudra attendre la saison 2022/23 pour voir ce trio (Norman Powell – Paul George – Kawhi Leonard) en action. Le premier aura d’ailleurs un objectif individuel particulier pour le prochain exercice.

« Je m’entraîne pour faire partie des meilleurs, je veux être dans la même position que PG et Kawhi. Voilà ce que je veux », déclare-t-il. « Je veux être All-Star, je souhaite être à ce niveau-là. Je pense être prêt pour ça, pour être une option principale. Je désire prouver, soir après soir, que je peux tenir mon rang face aux meilleurs joueurs du monde. Après, il n’y a pas que les récompenses individuelles, je veux gagner aussi. C’est le plus important. »