Diminués et blessés, les Raptors sont toujours en vie !

Dos au mur, les Raptors font parler leur instinct de survie. Ils débutent la rencontre pied au plancher et déroulent en attaque (12/21 aux tirs, 3/6 à 3-points) dans le premier quart-temps. Mais les 76ers, avec un Joel Embiid qui commence fort (10 points), ne sont pas non plus en reste et sont dans le rétroviseur de leurs adversaires après les 12 premières minutes (29-27).

La suite de la première mi-temps est bien moins glorieuse pour Philly : 14 points dans le deuxième quart-temps, et des premiers sifflets du public du Wells Fargo Center qui se font entendre. À juste titre, car la troupe de Doc Rivers ne montre pas l’envie et la motivation d’une équipe qui peut potentiellement se qualifier au deuxième tour des playoffs à l’issue de ce match.

À l’inverse, les Raptors continuent leur match impeccable, avec une défense agressive, et une attaque qui fait le job sans être pour autant exceptionnelle (25 points à 10/22 dans le second quart-temps), sous l’impulsion d’un très bon Scottie Barnes (12 points, 3 rebonds, 2 interceptions). À la pause, Toronto est à +13 (54-41) et affiche une confiance inébranlable, qui laisserait presque croire que les Raptors sont l’équipe en position de force dans cette série.

La deuxième mi-temps, dans l’ensemble, est du même acabit. Malgré un troisième quart-temps intéressant et quelques passages qui pouvaient laisser présager un réveil dans le dernier acte, les 76ers ne sont tout simplement pas au niveau. Particulièrement en attaque (8/22 dans le quatrième quart-temps), à l’image d’un James Harden qui n’a été que l’ombre de lui-même tout au long de ce Game 5 (15 points à 4/11, 5 ballons perdus).

Malgré l’absence de Fred VanVleet, les Raptors ont fait le job. Sérieux en attaque et solidaires en défense, ils n’ont laissé aucune chance aux pensionnaires d’un Wells Fargo Center qui se vide bien avant le buzzer final, et s’offrent une victoire importante et hautement méritée (103-88). Au bord du gouffre il y a quelques jours, Toronto relance complètement la série et place une pression énorme sur les épaules des joueurs des 76ers, qui doivent maintenant repartir au Canada pour jouer un Game 6 sous haute tension.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers transpercés dans la raquette. À l’image notamment de Joel Embiid, qui en a bavé en défense face aux drives incessants des joueurs des Raptors, les Sixers n’ont pas réussi à protéger leur raquette. Ils concèdent au total 56 points dans la peinture, soit plus de la moitié du total de points de Toronto sur toute la rencontre. Maladroits derrière l’arc (8/31), les hommes de Nick Nurse ont trouvé la solution en se rapprochant du cercle.

– Le déclin de l’attaque des Sixers. Dans cette série, l’attaque des 76ers perd en efficacité match après match. Car après avoir planté 131 points au Game 1, le total a chuté à 112, 104, 102 puis 88 dans ce Game 5. Un constat inquiétant, pour ne pas dire particulièrement alarmant, alors que les Raptors sont en train de réduire leur retard dans cette série…

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq majeur de Raptors. Les titulaires ont marqué 74 des 103 points des Raptors, avec une mention particulière pour Pascal Siakam, qui dans la continuité de son très bon Game 4, a encore brillé. En l’absence de Fred VanVleet, l’ailier-fort camerounais est la plaque tournante en attaque : il compile 23 points (10/17), 10 rebonds et 7 passes. Gary Trent Jr. et OG Anunoby apportent 16 points chacun, quand Scottie Barnes signe lui un match complet avec 12 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

✅ Precious Achiuwa. En sortie de banc, l’ancien joueur du Heat a été le facteur X de ce match très peu tourné vers l’attaque. Avec 17 points, 7 rebonds et 3 contres, il a brillé des deux côtés du terrain, n’hésitant pas, en attaque, à foncer sur Joel Embiid dans la raquette, le Camerounais des 76ers étant en proie à des problèmes de fautes durant la rencontre.

⛔️ Le banc des 76ers. Il serait injuste de seulement pointer du doigt les remplaçants dans ce naufrage collectif, mais difficile d’ignorer leur inefficacité. Car le banc des 76ers n’a inscrit que 11 points, à 4/15 aux tirs… Impossible de gagner un match de playoffs dans ce contexte, surtout quand les titulaires ne sont guère plus efficaces. Du cinq majeur aux remplaçants, en passant par Doc Rivers et ses choix, les 76ers doivent tous impérativement sortir de leur léthargie en attaque. Car les Raptors les attendent de pied ferme au Game 6.

LA SUITE

Game 6 : à Toronto, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h