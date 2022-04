Toronto perd Fred VanVleet

La foire aux blessés se poursuit, et du côté de Toronto, ça tourne à l’hécatombe. Après Scottie Barnes et Thaddeus Young, c’est au tour de Fred VanVleet de rejoindre l’infirmerie. Le meneur All-Star s’est blessé à la hanche, et c’est si sérieux qu’il ne sera pas en mesure de tenir sa place ce soir pour la 5e manche face aux Sixers.

« L’IRM a montré une élongation mais heureusement rien de très grave » a expliqué le joueur. « C’est donc quelque chose qui se gère au quotidien, et je ne suis pas certain de jouer s’il y a un Game 6« .

Samedi soir, VanVleet n’avait joué que 15 minutes, mais Nick Nurse avait trouvé une formule gagnante avec Pascal Siakam comme « playmaker ». Touché au genou pendant la saison régulière, VanVleet avait déjà manqué 14 matches de saison régulière, et les Raptors ont déjà quelques repères sans lui.