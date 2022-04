Les Bucks simplement trop forts pour les Bulls

Dans notre preview de cette série, nous avions écrit ce scénario : « Si les champions en titre montent d’un cran […] les Bulls n’auront pas les armes pour suivre le rythme sur l’ensemble de la série. Peut-être seulement pour arracher un match, à domicile, avec un DeMar DeRozan de gala et un public en folie. Mais guère plus. »

Nous n’étions pas loin de la vérité. Car ce match de gala a eu lieu, certes dans le Game 2 à Milwaukee, avec un DeMar DeRozan à 41 points. Mais pour les deux rencontres suivantes à Chicago, l’écart entre les deux équipes a été énorme.

Les Bucks, pourtant privés de Khris Middleton, ont gagné le Game 3 de 30 points (81-111) puis le Game 4 de 24 (95-119), soit 54 points d’écart en deux parties à l’extérieur. Chicago n’a jamais existé ou presque devant son public.

« J’ai senti la frustration des joueurs sur le banc, pendant le match », confie Billy Donovan à NBC Sports. « Ils ont travaillé dur, ils voulaient être présents, ils voulaient être physiques. Et parfois, même avec nos efforts, on prenait des paniers. On faisait bien bouger la balle, on avait des bons shoots, mais ça ne rentrait pas. Donc, on se démotive. On peut le ressentir. »

« Un match à la fois. Il ne faut pas penser prendre les trois matches d’un coup »

Les Bulls sont tombés sur le même mur que celui de la saison régulière, quand ils étaient incapables de gagner face aux grosses écuries. Ces derniers jours, le niveau est monté fortement et Chicago a été privé d’oxygène.

« Ils n’ont pas été champions par hasard », explique DeMar DeRozan au Chicago Sun Times, en parlant de ses adversaires. « Ils en ont vu d’autres. Il faut souligner leur mérite. Ils ont gagné des séries sans des joueurs importants et on a vu à quoi ça ressemble quand une grande équipe monte d’un cran. »

Le Game 5, disputé à Milwaukee mercredi soir, sera peut-être le dernier de la série, donc de la saison de DeMar DeRozan et compagnie.

« On ne peut pas montrer de signe de panique », prévient l’arrière/ailier. « On doit montrer qu’on a toujours de la volonté, qu’il y a encore une ouverture, une opportunité. Il faut prendre les matches les uns après les autres. On a quelques jours avant le prochain, pour se remettre mentalement, émotionnellement, physiquement. »

Zach LaVine a le même discours que son coéquipier All-Star. Il ne faut pas se projeter déjà au Game 6 à la maison, et encore moins à un éventuel Game 7.

« C’est un match à la fois. On peut prendre du recul et se dire que c’est fini. Mais eux ont gagné un match après l’autre donc il ne faut pas penser prendre les trois matches d’un coup : d’abord un premier. On a simplement besoin de se battre. Je n’ai pas vraiment envie de rentrer chez moi et j’espère que c’est le cas pour tout le monde. »