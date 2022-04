Preview Playoffs 2022 | Milwaukee (3) – Chicago (6)

Les Bucks comme les Bulls ont connu des saisons régulières intrigantes. Les premiers, en bons champions en titre, ont traversé la saison sans la motivation des dernières années. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont été sérieux, en remportant 51 matches, avec quelques grosses rencontres gagnées pour marquer les esprits. Mais comme ils étaient dans la gestion et que Brook Lopez a manqué une grosse partie de la saison, on était évidemment loin du niveau des saisons 2019 et 2020.

En fait, Milwaukee a mis un mois pour se lancer, puis s’est contenté de garder sa place dans le Top 4 de la conférence Est. Les troupes de Mike Budenholzer avaient sans doute les jambes pour aller chercher la première place de leur conférence, mais cette troisième place est une chance sur le papier.

Pourquoi ? Parce que les Bulls sont une proie facile depuis quelques semaines. Jusqu’au All-Star Game, Chicago avait l’étiquette de l’équipe que personne ne voulait vraiment affronter. DeMar DeRozan évoluait à un niveau de MVP et le renouveau de la franchise était une des belles histoires de cette saison 2021/22.

Leaders de l’Est au moment de la semaine de coupure, les Bulls ont ensuite dégringolé au classement, à cause des nombreuses blessures (Alex Caruso, Lonzo Ball, Zach LaVine), et d’une incapacité chronique à élever leur niveau de jeu quand les grosses écuries se présentent. Après le match des étoiles, les joueurs de Billy Donovan ont seulement gagné 8 matches pour 15 défaites. Le visage de l’équipe (46 succès) a changé et, clairement, ne fait plus peur.

PRÉSENTATION DES BUCKS

Les titulaires : G. Antetokounmpo · J. Holiday · B. Lopez · W. Matthews · K. Middleton

Les remplaçants : B. Portis, G. Allen, P. Connaughton, G.Hill, S. Ibaka, J. Carter

Le coach : Mike Budenholzer

POINTS FORTS

– L’expérience. Alors que les Bulls n’ont plus disputé les playoffs depuis 2017, les Bucks sont champions en titre et font partie des favoris depuis maintenant quatre saisons. Finaliste de conférence en 2019, champion en 2021, la franchise du Wisconsin est habituée aux joutes du printemps. Les joueurs sont rodés, savent appuyer sur le bon bouton pour se mettre en « mode playoffs » et évoluer à leur meilleur niveau. Pas de risque de les voir être impressionnés par l’événement ou par les circonstances.

– Giannis Antetokounmpo. Le Grec a encore réalisé une saison régulière absolument énorme, digne de ses deux campagnes de MVP. Avec 29.9 points, 11.6 rebonds et 5.8 passes de moyenne, il est l’arme principale des Bucks et il est toujours aussi difficile l’arrêter. Il est encore affamé et n’a plus la pression de la conquête du titre. Toujours aussi fort et désormais libéré, le MVP des Finals 2021 sera peut-être encore plus dangereux… D’autant que sur le papier, on ne voit pas qui pourra le freiner.

POINTS FAIBLES

– Une équipe qui a ronronné. Comme ils ont terminé la saison passée en juillet 2021 et que Khris Middleton et Jrue Holiday ont poursuivi avec une aventure (et une médaille d’or) olympique à Tokyo, les Bucks ont géré la saison régulière, sans forcer mais sans autorité totale non plus. Brook Lopez a manqué plusieurs mois de compétition et Mike Budenholzer a bricolé jusqu’en fin de saison, en changeant sa rotation. La machine est-elle bien en place pour les choses sérieuses ?

– Une défense moins souveraine. Meilleure défense de la ligue entre 2018 et 2020, les Bucks ont poursuivi leur descente au classement cette saison. 10e la saison dernière, ils ont terminé cet exercice à la 14e place. L’absence prolongée de Lopez est l’une des raisons qui explique ce manque de tranchant. L’attaque est certes toujours efficace, mais cette année, à 19 reprises, Milwaukee a laissé son adversaire atteindre ou dépasser la barre des 120 points et les champions en titre n’ont réussi à s’en sortir que cinq fois. C’est donc bien en défense, comme c’est le cas en playoffs, qu’ils pourront faire la différence.

PRÉSENTATION DES BULLS

Les titulaires : A. Caruso, D. DeRozan, P. Williams, Z. LaVine, N. Vucevic

Les remplaçants : J. Green, C. White, A. Dosunmu, Derrick Jones Jr., T. Thompson

Les absents : Lonzo Ball

Le coach : Billy Donovan

POINTS FORTS

– DeMar DeRozan. Avec 27.9 points de moyenne, l’arrière All-Star a livré la meilleure saison de sa carrière, à 32 ans passés. L’ancien « go-to-guy » de Toronto et San Antonio a apporté son expérience et ses qualités de finisseur à cette équipe de Chicago. Avec ses points et ses paniers décisifs en fin de rencontre, il a sauvé les troupes de l’Illinois de pas mal de situations compliquées. Comme Zach LaVine est touché au genou et qu’il n’a aucune expérience en playoffs, le All-Star est l’option offensive première pour Chicago. Tout succès passera pas lui.

– Le United Center. La salle mythique des Bulls n’a plus connu les playoffs depuis 2017. La pire période de disette de l’histoire de la franchise, derrière le début des années 2000, après le second départ de Michael Jordan. Le public de Chicago a répondu présent cette saison et avec une première série après cinq ans d’attente, il aura évidemment envie de soutenir son équipe. Surtout que les Bulls affichent le neuvième bilan de la ligue à domicile, avec 27 victoires en 41 matches.

POINTS FAIBLES

– La dynamique. Quand on termine la saison sur 15 défaites en 23 matches, ce n’est évidemment pas l’idéal pour affronter le champion en titre. Les blessés sont revenus, sauf Lonzo Ball, mais les dernières semaines ont été dures et les Bulls n’ont jamais trouvé les solutions. L’air des playoffs va peut-être redonner de l’oxygène à ce groupe, mais Chicago montre un visage bien plus pâle et inquiétant qu’en janvier-février.

– L’incapacité à battre les grosses équipes. Après chaque défaite, les Bulls ont prononcé les mêmes mots, attendu les mêmes réactions. Mais les mois ont passé et la tendance ne s’est jamais inversée. Chicago a été incapable d’élever son niveau pour battre des équipes de haut niveau. Les chiffres sont terribles : 0-4 contre Milwaukee, 0-4 face à Miami, 0-4 contre Philadelphie. La seule victoire contre Boston (1-2) date du tout début de saison, le 1er novembre. Ce n’est pas mieux à l’Ouest : aucune victoire contre les Suns, Grizzlies et Warriors. C’est le bémol de la saison de DeMar DeRozan et compagnie et ça n’augure bien évidemment rien de bon pour les playoffs.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La défense des Bulls. Les Bucks possèdent une des meilleures attaques de la ligue et une arme de destruction massive avec Giannis Antetokounmpo. Par conséquent, pour exister pendant plusieurs rencontres de suite, les Bulls devront défendre comme jamais. Les derniers matches de la saison régulière ont été particulièrement inquiétants dans ce domaine. Sans une défense efficace, intense et un certain niveau de concentration, les joueurs de Billy Donovan vont se faire marcher dessus pendant toute la série, comme lors des deux derniers affrontements contre le Grec et sa bande dans les trois dernières semaines de la saison.

SAISON R É GULI È RE

Milwaukee 4-0

21 janvier : Milwaukee – Chicago (94-90)

4 mars : Chicago – Milwaukee (112-118)

22 mars : Milwaukee – Chicago (126-98)

5 avril : Chicago – Milwaukee (106-127)

VERDICT

Les Bulls peuvent-ils créer l’exploit ? En février, le duel aurait été plus équilibré. Deux mois plus tard, Chicago est sur une pente trop glissante pour bousculer des champions en titre sérieux et un Giannis Antetokounmpo toujours aussi dominateur.

Peu importe les moments de la saison, les blessés ou les dynamiques, Chicago a été incapable de battre les grosses écuries pendant six mois. Dès lors, comment imaginer DeMar DeRozan et Zach LaVine infliger quatre défaites aux Bucks en moins de deux semaines ? De plus, leur défense est beaucoup trop fragile.

Si les champions en titre montent d’un cran, comme on peut s’y attendre, pour se mettre au niveau des playoffs et viser le doublé, les Bulls n’auront pas les armes pour suivre le rythme sur l’ensemble de la série. Peut-être seulement pour arracher un match, à domicile, avec un DeMar DeRozan de gala et un public en folie. Mais guère plus.

Milwaukee 4-1

CALENDRIER

Game 1 : à Milwaukee, dimanche 17 avril (00h30 dans la nuit de dimanche à lundi en France)

Game 2 : à Milwaukee, mercredi 20 avril (03h30 en France)

Game 3 : à Chicago, vendredi 22 avril (02h30 en France)

Game 4 : à Chicago, dimanche 24 avril (19h00 en France)

Game 5* : à Milwaukee, mercredi 27 avril (à déterminer)

Game 6* : à Chicago, vendredi 29 avril (à déterminer)

Game 7* : à Milwaukee, dimanche 1er mai (à déterminer)

*Si nécessaire.