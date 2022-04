Rudy Gobert à l’amende pour son « Fuck the talk »

La NBA est en guerre contre les gros mots, surtout lorsqu’ils sont prononcés par les joueurs à la télévision nationale.

Cette année, Kevin Durant a ainsi reçu plusieurs amende pour avoir prononcé le mot « fuck » en interview, et Rudy Gobert vient de connaître la même sanction, la NBA lui réclamant 25 000 dollars suite à son « Fuck the talk ».

Auteur du alley-oop de la gagne dans le Game 4 face à Dallas, le Français était encore porté par l’adrénaline, et s’en était par cette expression pris aux rumeurs qui circulaient autour de son équipe.

D’ailleurs, de plus en plus d’observateurs critiquent cette politique anti-gros mots de la NBA, car il est difficile de vouloir à la fois récupérer l’émotion des joueurs juste après les rencontres, tout en leur demandant dans le même temps de contrôler parfaitement leur langage pour offrir un discours policé et adapté à toutes les oreilles.