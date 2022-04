« Comment se fait-il que Jamal Murray ne soit pas encore de retour ? » Sur Twitter, ils sont nombreux à s’interroger sur l’état de santé du meneur de jeu des Nuggets, victime d’une rupture d’un ligament croisé. Et à réclamer son retour alors que Denver est susceptible d’être balayé lors du prochain match par Golden State.

Dans l’équipe d’en face, Klay Thompson est de ceux capables de décrire ce que traverse le meneur aujourd’hui.

« J’ai de la peine pour ce gars. Je sais ce que c’est que de voir tous ces trucs en ligne. Ça peut être épuisant mentalement« , note le coéquipier de Stephen Curry, qui a fait partie des grands blessés venus soutenir Jamal Murray ces derniers mois.

Les deux hommes sont d’immenses compétiteurs et Klay Thompson connaît cette frustration d’être condamné à rester sur le banc, en civil, sans pouvoir aider son équipe dans la bataille. Le joueur des Warriors parle du « pire sentiment » possible pour un compétiteur.

Y’all don’t think I wanna be out there huh.. crazy — Jamal Murray (@BeMore27) April 19, 2022

Mais le détenteur du record de tirs à 3-points dans le même match, qui rappelle l’âge de son homologue (25 ans), voit aussi plus loin : « Je dirais simplement à Jamal de garder en tête la vue d’ensemble. Il a dix années de grandeur devant lui. Pas besoin de compromettre cela maintenant. »

Klay Thompson trouve « injuste » la posture de certains fans impatients et frustrés. « C’est arrivé quand, moins d’un an ? Et on veut l’envoyer dans une série de playoffs ? On ne peut pas faire de simulation pour ça. C’était déjà assez difficile avec un match de saison régulière. Je ne pouvais même pas m’imaginer ne pas jouer au basket pendant un an et me retrouver dans une situation en étant mené (en playoffs). Les fans sont un peu irréalistes. Ils ne réalisent pas à quel point il faut se remuscler pour pouvoir jouer à ce niveau. »

« Revenir dans un match de playoffs, jouer 35 minutes après ne pas avoir joué depuis un an ? », s’interroge encore Klay Thompson. « Il m’a fallu trois, quatre mois pour en arriver là. On ne peut pas simuler la foule, les facteurs de stress qui viennent avec le fait d’être à la télévision et cette dimension performance où l’on s’attend à ce que vous soyez déjà aussi bon. »

Le discours du joueur des Warriors fait en tout cas écho à la position des dirigeants des Nuggets. Tim Connelly a rappelé qu’il n’était pas question « d’adopter une vision à court terme avec l’un de nos joueurs, et toute décision concernant le retour de Jamal sera prise collectivement. […] On ne peut pas être irresponsables avec son retour. Ses meilleurs jours sont sans aucun doute devant lui.«