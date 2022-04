Angoissé d’être transféré, Tyler Herro est passé à côté de la saison dernière

Si elle n’avait pas été mauvaise sur le strict plan des chiffres, même meilleure que sa première, avec 15.1 points de moyenne à 36% de réussite à 3-pts, la saison 2020/21 de Tyler Herro avait néanmoins moins marqué les esprits.

Irrégulier et moins précis, l’arrière de Miami n’était plus le facteur X si tranchant de la saison 2019/20 durant laquelle le Heat avait atteint les Finals, dans la « bulle », face aux Lakers.

La transition fut compliquée, moins réussie qu’on pouvait l’espérer après les promesses de l’été 2020. « J’avais 20 ans, j’étais dans le vestiaire et je pensais qu’on allait revenir en Finals », raconte-t-il pour ESPN. « Mais le vestiaire n’était plus le même. »

« J’étais inquiet sur le fait d’être ou non transféré »

Tyler Herro non plus. Pourtant, Erik Spoelstra voulait miser sur lui, en le mettant dans le cinq majeur, à la place de Goran Dragic, pour commencer l’exercice précédent. Mais la formule ne fonctionne pas et après 14 matches, le coach floridien le replace sur le banc.

« J’ai pensé que le mettre au poste de meneur remplaçant, c’était important pour lui », explique l’entraîneur. « Il était en difficulté. Il avait plus de responsabilités et ne pouvait plus jouer à l’instinct. Je lui ai dit que c’était important d’être dans le dur, d’apprendre à organiser l’attaque et à mettre la balle où c’est nécessaire. »

Duncan Robinson se souvient des moments compliqués traversés par son coéquipier à ce moment-là.

« On a mal démarré la saison et il perdait beaucoup de ballons. Ce n’était pas nécessairement de sa faute, on avait simplement besoin de retrouver un équilibre collectif. J’ai le souvenir aussi de rencontres où il jouait entre 16 et 20 minutes. Dès lors, comment marquer 20 points ? La situation était un peu injuste pour lui. »

Moins bon sur le parquet, touché physiquement à l’épaule, au cou, à la hanche ou encore au pied, Tyler Herro s’est aussi retrouvé dans les rumeurs de transfert. Déjà en peine pour montrer son meilleur visage, cette peur de partir va le plomber définitivement.

« Je m’épanouis quand j’ai confiance », résume l’arrière floridien. « Je n’étais pas moi-même. Mentalement, je n’étais pas dans les meilleures conditions pour évoluer à mon meilleur niveau. Le Covid m’a empêché d’appliquer ma routine et mon éthique de travail, d’aller à la salle avant les matches ou le matin des rencontres. Durant la saison, j’étais inquiet sur le fait d’être ou non transféré. C’était uniquement mental. »

« Être dans une équipe qui vise le titre et mettre 20-21 points par match »

Les circonstances n’étaient pas faciles non plus. Malgré son talent et son culot, il ne fallait tout de même pas oublier que Tyler Herro restait un rookie en 2019/20 et que cette saison-là, coupée par le Covid-19, n’a ressemblé à aucune autre.

Il n’a eu ensuite que six semaines pour enchaîner sur sa deuxième saison, ce qui est court pour n’importe quel joueur, mais encore plus pour un gamin de 20 ans. Quant aux rumeurs et aux blessures, elles font partie de la vie d’une saison et d’une carrière mais restent difficiles à appréhender à ce stade d’une carrière.

« Je voulais qu’il comprenne que l’année d’avant n’était pas normale pour un rookie », précise Erik Spoelstra. « Tout s’était bien passé, sans aucun problème. C’était une lune de miel. Sa deuxième saison était déjà plus classique pour un jeune joueur, qui doit affronter des moments difficiles. On joue bien, puis moins bien, on est blessé. Il faut l’accepter. C’est la NBA et c’est à ça que ça ressemble d’être un jeune. La première année, c’était l’exception, pas la saison passée. »

Pour sa troisième saison dans la ligue, Tyler Herro a repris sa marche en avant et joué son meilleur basket. Avec 20.7 points de moyenne à 40% de réussite derrière l’arc, il s’est imposé comme le favori pour le trophée de sixième homme de l’année quand Miami a dominé la conférence Est.

« En grandissant, c’est tout ce dont j’ai rêvé : être dans une équipe qui vise le titre et mettre 20-21 points par match », conclut-il. « C’est parfait pour moi. Je m’affirme et l’équipe a besoin de ça. »