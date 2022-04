Les Bulls ont pris une leçon d’intensité

Tout était réuni pour que ce soit une grande fête au United Center. Les retrouvailles du public avec les playoffs après cinq ans d’attente. L’avantage du terrain récupéré à Milwaukee. L’absence de Khris Middleton. Malheureusement, les coéquipiers de Zach LaVine n’ont pas vu le jour, pris à la gorge d’entrée par des Bucks en mode champions NBA, et à l’arrivée, l’addition est salée : +30 pour Milwaukee !

« On n’avait pas la même compétitivité que lors des deux premiers matches à Milwaukee » regrette Zach LaVine. « On avait pris une première droite dans le Game 1, mais on avait été capables de répondre à leur 9-0. Ce soir, on n’a pas répondu comme il fallait. Il va falloir qu’on regarde la vidéo, et qu’on trouve un moyen d’égaler leur puissance. »

Pour compenser l’absence de Khris Middleton, Mike Budenholzer avait décidé de « grandir » son cinq de départ avec l’ancien de la maison Bulls, Bobby Portis. Il y avait clairement un message derrière ce choix de taille, de poids et de puissance, et les Bulls se sont fait marcher dessus !

« Il ne fait aucun doute que les Bucks ont été les agresseurs » reconnaît Billy Donovan. « J’ai trouvé qu’on avait perdu nos moyens quand on a eu du mal à marquer des points. Quand c’est arrivé, on a eu trop de trous d’air en défense. N’importe quelle équipe qui a remporté le titre sait comment répondre. »

Déjà confortablement en tête à la mi-temps (+19), les Bucks ont tué le match au retour des vestiaires avec un 13-0 ! Résultat : le public, venu pour faire la fête, s’est mis à copieusement siffler ses protégés.

« On se doit d’être plus compétitifs » confirme DeMar DeRozan. « On ne peut pas laisser des shoots ratés dicter notre attaque. Qu’on perde de 30 ou 1 point, on doit rebondir, être compétitif, protéger notre terrain et égaliser. Franchement, une défaite reste une défaite… J’aurais ressenti la même chose. »

Égaliser permettrait au public de retrouver goût à la victoire puisque les Bulls n’ont plus gagné à domicile en playoffs depuis… 2015 !