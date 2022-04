Draft 2022 | Sans surprise, Chet Holmgren fait aussi le grand saut

Potentiel premier choix de la cuvée, Chet Holmgren a logiquement annoncé qu’il s’inscrivait à la Draft 2022.

Scouté depuis très longtemps, le longiligne intérieur (2m13, 88kgs) n’aura finalement passé qu’une seule année à Gonzaga, tournant à 14.1 points (61%), 9.9 rebonds et 3.7 contres de moyenne sur la saison.

« Après une saison où nous avons accompli beaucoup de grandes choses, tant collectivement qu’individuellement, je sens que je suis en position de pouvoir poursuivre le rêve de toute une vie, celui de jouer en NBA », explique-t-il à ESPN. « Je comprends que le basket est un business mais être le 1er choix ne signifie pas autant que de trouver la bonne équipe et le bon environnement. Au bout du compte, je veux simplement ce qu’il y a de mieux pour moi et mon avenir, et si c’est être choisi en première position, alors c’est génial. »

Avec son envergure, son intelligence de jeu, sa qualité de tir (39% à 3-points) et ses qualités d’intimidateur, Chet Holmgren intrigue les franchises NBA depuis très longtemps.

Le problème, c’est qu’il manque clairement de puissance et qu’il s’est souvent fait bousculer cette saison sous le cercle, lui causant de récolter pas mal de fautes. D’ailleurs, le joueur de 20 ans explique qu’il va désormais s’astreindre à un gros programme, afin de prendre du poids et du muscle, avant d’arriver dans la Grande Ligue.