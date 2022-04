À Miami, un changement de cinq majeur pas facile à avaler, mais finalement salvateur

Huit matchs, huit victoires. C’est le bilan du Heat depuis que Duncan Robinson a laissé sa place à Max Strus dans le cinq de départ floridien, à la fin du mois de mars. Entre temps, il y a tout de même une défaite à signaler, lors du derby à Orlando le dernier soir de la saison régulière, mais l’effectif était largement remanié ce soir-là.

Au-delà de ce revers sans incidence et à l’issue duquel il était difficile de tirer quelconque enseignement, Miami cartonne depuis trois semaines. À tel point que la franchise de South Beach a assuré la première place de la conférence Est et démarré ses playoffs tambour battant : deux victoires en autant de confrontations, face à Atlanta.

Ne pas dégrader l’ambiance du vestiaire

Le genre d’électrochoc dont avait besoin tout un groupe, défait à six reprises en neuf matchs avant ce changement de cinq. Et, ce, afin d’aborder au mieux la dernière ligne droite de cet exercice 2021/22.

« C’est l’un des aspects que je n’aimais pas dans cette décision, car je savais que les gens tireraient des conclusions », expliquait pourtant Erik Spoelstra. « À mes yeux, Duncan [Robinson] allait continuer d’être un élément majeur [de la rotation]. C’est la partie la plus difficile de ce business. Mais Duncan garde la tête sur les épaules, il comprend que, même s’il sort du banc, il a toujours la possibilité d’avoir une influence majeure sur un match. »

S’il admet avoir d’abord eu du mal à accepter cette décision, qui lui a demandé un temps d’adaptation, Duncan Robinson n’a toutefois jamais cherché à faire de vagues dans le vestiaire du Heat. Un vrai professionnel, certes bénéficiaire d’un contrat de titulaire (90 millions de dollars sur cinq ans), mais conscient qu’il faut parfois laisser son ego de côté, pour le bien du collectif.

« Le principal, c’est de ne jamais être un élément perturbateur », juge le sniper floridien (37% à 3-pts cette saison, en près de 8 tentatives par match). « Il ne faut pas que ça ait d’impact sur ce que l’on essaie de construire collectivement, c’est tout ce qui compte. À partir de là, j’ai cherché à comprendre cette nouvelle réalité : comment m’intégrer, comment faire pour continuer d’aider l’équipe et être la meilleure version de moi-même, qu’importe le rôle qui m’est donné ? »

Avec Max Strus, le Heat continue en revanche de disposer d’un shooteur de qualité aux côtés de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry et P.J. Tucker : 41% à 3-pts cette saison, en près de 7 tentatives par match. Mais contrairement à Duncan Robinson, le néo-titulaire de Miami présente l’avantage d’être un meilleur défenseur que son désormais remplaçant, généralement ciblé de ce côté du terrain par ses adversaires…

Des choix difficiles mais nécessaires

En clair, quitte à froisser l’un de ses joueurs de prédilection, accessoirement celui qu’il utilise le plus depuis trois ans (224 matchs de saison régulière et 27 matchs de playoffs), Erik Spoelstra n’a pas hésité à trancher dans le vif et modifier son cinq de départ.

« Nous avons des joueurs vraiment talentueux », livre dans un premier temps le coach aux deux titres (2012, 2013). « Nous essayons de réaliser quelque chose de difficile : se battre pour le titre. C’est la chose la plus compliquée d’un sport collectif et ça demande des sacrifices. Parfois, c’est votre moment, parfois non, mais vous devez vous dévouer à l’équipe. Duncan [Robinson] a prouvé qu’il pouvait faire des différences dans les grands rendez-vous. Ce sera peut-être son heure demain, ou peut-être que ce ne sera pas le cas. »

Auteur de 27 points (à 8/9 à 3-pts !) dans le Game 1, Duncan Robinson semble s’être acclimaté à son nouveau statut, même s’il est rentré dans le rang lors du Game 2 (0 point en 7 minutes).