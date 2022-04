Au fond du trou, les Raptors jouent désormais pour leur honneur

Déjà dos au mur après avoir encaissé deux défaites à Philly, les Raptors ont longtemps tenu le bon bout pour se relancer dans cette série de premier tour face aux Sixers. Mais, au bout d’une prolongation à couteaux tirés, c’est Joel Embiid qui a eu raison de Toronto, avec un 3-points pour la gagne, pour un coup de balai potentiel !

Malgré 20 points de Precious Achiuwa (mais deux lancers ratés très coûteux en fin de temps réglementaire), 24 unités pour Gary Trent Jr. qui sort enfin la tête de l’eau après plusieurs fièvres qui l’ont bien affaibli ou encore 26 points pour OG Anunoby, meilleur scoreur de son équipe, les Raptors n’ont pas réussi à vaincre Philly.

Devant pendant quasiment tout le match, Toronto a craqué dans le « money time » et dans la prolongation. Ses deux leaders, Fred VanVleet et Pascal Siakam, ont fini à 12 points seulement, le premier à 3/13 aux tirs dont 2/10 à 3-points et le second à 6/16 aux tirs. Trop peu pour rivaliser avec les All-Stars des Sixers, avec Joel Embiid à 33 points et 13 rebonds et James Harden à 19 points et 10 passes.

« On s’est bien battu », a affirmé Fred VanVleet dans le Toronto Sun. « On s’est battu vraiment dur. On a monté le niveau de compétitivité, ça nous a pris deux matchs pour y arriver. Je suis fier des gars et de la manière dont on s’est battu et dont on a haussé notre niveau d’intensité. Notre attention aux détails était un peu meilleure. On a créé du jeu offensivement. Mais générer des tirs n’a jamais été un de nos problèmes dans cette série. C’est notre défense qui était un problème et je pense qu’elle était meilleure [hier] soir. Quant à la fin du match et à notre exécution dans le money time, c’est probablement la pire chose qui pouvait nous arriver. »

La plus grosse différence était effectivement défensive hier soir, avec un premier quart convaincant en tenant les Sixers à 19 points seulement.

« On va avoir besoin de retrouver la défense des Toronto Raptors qui volent de partout ce soir », avait annoncé Nick Nurse avant le match. À la mi-temps, avec Joel Embiid à 5 points et Tyrese Maxey à 10, Toronto pouvait s’estimer heureux d’avoir réussi à jongler avec deux des forces en présence de Philly.

« La défaite la plus difficile »

Mais, à l’instar de la dernière action des Sixers parfaitement réalisée pour le 3-points décisif de Joel Embiid, contre celle perturbée et la tentative trop tardive d’OG Anunoby, les Raptors ont montré leur manque d’expérience et leur jeunesse. Si Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby ont déjà connu l’ivresse du titre et les matchs à haute tension, ils n’ont pas réussi à renverser la vapeur face aux Sixers hier soir.

Et, d’une possible réduction du score sur la série, les Raptors se retrouvent tout au fond d’un trou béant, à 0-3…

« C’est très difficile. Je dois y réfléchir vraiment pour le dire mais c’est probablement la défaite la plus difficile que j’ai vécue depuis que je suis ici », a soufflé un Nick Nurse dépité. « Évidemment, si on avait réussi à gagner ce match, on aurait une série mais au lieu de ça, on est dans un trou vraiment, vraiment profond ! C’est une défaite très difficile à avaler. »

Le technicien de la franchise canadienne avait annoncé qu’il faudrait réaliser un match parfait pour espérer rivaliser. Et ses joueurs se sont exécutés pendant 48 minutes, voire un peu plus. Mais, au bout du compte, la dure réalité du sport de haut niveau les a violemment ramenés sur terre…

« On joue pour notre fierté maintenant », conclut Fred VanVleet. « Notre honneur est sur la table. Il n’y a pas de place pour regarder autour de nous et s’apitoyer sur notre sort. On a fait beaucoup de bonnes choses [sur ce Game 3], on a produit beaucoup de minutes de bon basket mais on va devoir le refaire à nouveau [au Game 4]. »