NCAA | Azuolas Tubelis préfère rester à Arizona

Alors que son coéquipier, Bennedict Mathurin, a lui décidé de sauter le pas, Azuolas Tubelis va attendre encore un peu. L’intérieur lituanien d’Arizona a effectivement confirmé qu’il allait effectuer sa saison junior à Tucson.

Pourtant, avec ses 14 points et 6 rebonds de moyenne, Azuolas Tubelis aurait probablement pu se frayer un chemin au premier tour de la prochaine Draft mais le natif de Vilnius a préféré continuer son apprentissage à l’étage universitaire, où ses Wildcats ont flirté avec le Final Four, sortis au Sweet Sixteen face à Houston avec un match très décevant pour l’intérieur à 2 points à 0/8 aux tirs.

Au terme d’une saison à 33 victoires et 4 défaites, marquée par un titre de la Pac-12, Arizona peut donc souffler un bon coup avec le retour de son intérieur balte, logiquement sélectionné dans le meilleur cinq de la conférence cette année, et sans aucun doute la saison prochaine, s’il continue sur sa lancée…

Encore inconstant, et notamment sur le tournoi final, Azuolas Tubelis devrait encore être un joueur cadre pour Tommy Lloyd et les Wildcats la saison prochaine. De quoi renforcer son jeu, son mental et sa cote pour la NBA !