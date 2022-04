Un retour en playoffs saignant pour Jaylen Brown

Pour son premier match de playoffs depuis septembre 2020 et l’aventure dans la « bulle », Jaylen Brown a été gâté. Il a joué à domicile, face aux Nets, et gagné au buzzer après le panier de Jayson Tatum.

Un scénario de rêve pour celui qui avait manqué le premier tour, déjà contre Brooklyn, la saison passée à cause d’une blessure au poignet.

« C’était du bon basket », livre-t-il à Mass Live. « Le match était passionnant et on a trouvé une manière de le gagner. C’était serré, c’est clair, plus qu’on ne l’aurait voulu. Remporter un match de playoffs, ce n’est jamais acquis, ni facile. »

Le All-Star, après une semaine de repos, a mis quelques minutes avant de rentrer totalement dans la partie dimanche soir, avec seulement 8 points en première période. Après la pause, il a ajouté 15 unités, pour finir avec 23 points à 9/19 au shoot. Mais le manque de rythme n’était pas la seule explication de ce démarrage en douceur.

« Il y a quelque chose dans les playoffs qui me touche particulièrement », explique-t-il. « Je n’avais pas joué en playoffs depuis deux ans, plus de 500 jours. Avant le match, j’étais très excité, j’avais le trac. J’ai dû me calmer un peu. »

Outre l’excitation avant ce Game 1, un autre élément a également gêné l’ailier de Boston durant la rencontre : son nez et les coups qu’il a pris.

« J’ai été touché plusieurs fois au visage », raconte Jaylen Brown. « Un moment, j’avais du coton dans les deux narines. Je ne pouvais plus respirer. Mais ce sont les playoffs, c’est une guerre. On signe pour vivre ça. On est frappé, on doit se relever. Si c’était à revivre, alors je revivrais ça. »