Le cinq majeur de la saison : les All-NBA Teams issues de vos votes

C’est devenu une tradition et voilà donc les résultats de l’ensemble de vos votes pour les trois All-NBA Teams de la saison 2021/22. Encore une fois, vous avez été très nombreux à voter et les résultats sont donc intéressants.

Pour déterminer l’ordre, on a fait comme la NBA en attribuant 5 points à chaque vote pour la All-NBA First-Team, 3 points à chaque vote pour la All-NBA Second Team et 1 point à chaque vote pour la All-NBA Third-Team.

Le résultat, c’est que Ja Morant et Devin Booker forment le backcourt dans le premier cinq, accompagné de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo sur les ailes et de Joel Embiid sous le cercle. Malgré pas mal de matchs manqués, le meneur des Grizzlies et l’ailier des Nets ont donc vos suffrages, même si KD devance Jayson Tatum de très, très peu. Même chose pour le pivot des Sixers face à son homologue des Nuggets.

Dans le second cinq, on retrouve ainsi Chris Paul et Luka Doncic à l’arrière, Jayson Tatum et LeBron James sur le « frontcourt », et donc Nikola Jokic en tant que pivot.

Quant au troisième cinq, il n’est pas mal non plus puisqu’il se compose au final de Stephen Curry, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, Pascal Siakam et finalement Rudy Gobert.

Pour bien visualiser les écarts, voici le détail des votes sur toutes les positions.