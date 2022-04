Chauncey Billups, une dure saison d’apprentissage

Contrairement à Willie Green à New Orleans, Chauncey Billups ne connaîtra pas les playoffs pour sa première saison comme entraîneur. L’ancien meneur des Pistons n’a pas été gâté pour sa saison « rookie » puisque Damian Lillard a rapidement jeté l’éponge, imité ensuite par Jusuf Nurkic, tandis que la franchise se séparait de CJ McCollum et de Larry Nance Jr. Le tout dans une ambiance de scandale après les révélations sur les méthodes de management du GM Neil Olshey.

Ses premiers mois ont été difficiles, mais le nouveau coach des Blazers a aussi permis l’éclosion d’Anfernee Simons et son message semble passer auprès du groupe. C’est l’essentiel alors que l’équipe a terminé la saison en roue libre avec un record de fessées.

Un atout de plus aux côtés de Damian Lillard

Mais cette campagne doit vite être oubliée, et comme l’a déclaré Damian Lillard lors de son entretien de fin de saison, Portland est prêt à repartir de l’avant. Pour y parvenir, le « front office » devra attirer une star dans ses filets. C’est la condition sine qua non pour éviter que Damian Lillard ne réclame un transfert. Champion olympique aux côtés de Damian Lillard, Jerami Grant serait le premier joueur ciblé par la franchise de l’Oregon, qui a sans doute élaboré plusieurs plans B si besoin.

Pour parvenir à ses fins, Portland pourra désormais s’appuyer sur la réputation de Chauncey Billups puisqu’on le présente comme un coach proche de ses joueurs.

« Sa réputation en tant que joueur parle d’elle-même », a notamment déclaré Anfernee Simons. « Il est passé par tout ça. Il sait ce que chaque joueur de l’équipe traverse parce qu’il s’est retrouvé dans toutes ces situations. Il est donc l’entraîneur idéal pour jouer et apprendre ».

Au-delà de son aura, Chauncey Billups connaît également les rouages de l’intersaison et la façon dont ses joueurs vont être ses premiers VRP. « Lorsqu’un joueur est ciblé, ils finissent par appeler nos propres joueurs. Je suis passé par là, je sais comment ça se passe ».

Mais surtout, l’entraîneur veut mettre son éthique de travail en avant, celle qui sera susceptible de faire progresser un joueur de la trempe de Jerami Grant, ou un autre, en mesure d’apporter une nouvelle dimension à ses Blazers. Avec lui, il n’y aura pas de passe-droit, et seul le travail paiera.

« Je fais partie des gens qui pensent que même les très grands joueurs veulent être coachés », a-t-il confié. « Qu’ils le disent ou pas, tout le monde veut être coaché, parce que la plupart des joueurs veulent être de très grands joueurs. Pour la plupart, ils veulent vraiment gagner. Ce n’est pas parce qu’un gars est déjà fort, qu’il ne peut pas atteindre un nouveau encore plus élevé. Je n’y crois pas. Donc, je vais coacher tout le monde. Et je vais faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense que tous nos gars l’ont compris cette année et qu’ils ont appris à l’apprécier ».

Une ligne de conduite qui attirera peut-être un gros nom pour aider à remettre les Blazers dans la bonne direction.