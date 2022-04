Larry Nance Jr. sort son meilleur match au meilleur moment

Opéré du genou début janvier, Larry Nance Jr. a été écarté des parquets pendant plus de deux mois. Et quand il est revenu, ce n’était plus à Portland, mais à New Orleans. Son début d’année 2022 a ainsi été mouvementé.

Mais tout est oublié maintenant que ce « play-in » est passé. New Orleans a battu les Spurs, puis les Clippers et va désormais s’attaquer aux choses sérieuses : des playoffs contre les Suns, la meilleure équipe de la saison régulière et les finalistes en titre.

« Cet été, j’ai quitté Cleveland car je voulais jouer dans une équipe de playoffs », raconte-t-il en conférence de presse. « Regardez où j’en suis. Je suis très heureux d’être ici, moi comme CJ McCollum. »

Les propos du finaliste 2018 résonnent encore plus fort maintenant que Cleveland a été éliminé de la course aux playoffs, dans le même temps, face à Atlanta. Muet contre les Spurs, Nance Jr. a sorti son meilleur match de la saison, que ce soit sous les couleurs des Blazers ou celles des Pelicans, avec 14 points à 7/8 au shoot, 16 rebonds et 4 passes en 25 minutes contre Los Angeles !

« Il ajoute une autre dynamique à notre équipe »

Avec ses sept rebonds offensifs, il a constamment mis le couvercle, avec des claquettes dunks, après les ratés de ses coéquipiers.

« Il a été monstrueux », commente Willie Green. « On a compris que ce serait son match quand on a vu comment les Clippers jouaient. Tyronn Lue a décidé de jouer « small ball » et Nance peut défendre sur plusieurs extérieurs. Il est grand, puissant, peut prendre des rebonds. Il en a pris 16 dans cette rencontre, c’était capital pour nous. Sans ses efforts, on ne gagne pas ce match. »

Et dire que ce n’était que son onzième match sous les couleurs de New Orleans… « J’ai été en difficulté pour retrouver la forme, le rythme, après mon opération. Mais j’ai abordé chaque match de la même façon, celui-ci compris. Je savais que face à leur système, j’allais beaucoup jouer, donc j’ai apporté de l’énergie, des efforts. »

Son coach est heureux de pouvoir enfin compter sur lui, après des semaines passées à l’infirmerie à l’attendre. Un Nance Jr. disponible, c’est une arme de plus pour les Pelicans.

« Quand il est arrivé ici, on savait qu’il était en convalescence, mais il m’avait dit qu’il serait prêt pour la fin de saison », raconte Green. « Ça en dit beaucoup sur lui. C’est un joueur intelligent. On peut lui donner la balle, il fera le bon choix, encore et encore, en attaque comme en défense. Il ajoute une autre dynamique à notre équipe. »