Draft 2022 | Jeremy Sochan va tenter sa chance

Il n’était pas le joueur le plus attendu pour ne faire qu’une saison en NCAA, mais Jeremy Sochan n’aura bien fait qu’une année à Baylor. Il l’a confirmé à ESPN : il va prendre un agent et se présenter à la Draft cet été.

Cet ailier de 2m06 est un joueur polyvalent qui a tourné à 9.2 points et 6.4 rebonds de moyenne cette saison, en sortie de banc. Il a même été élu meilleur sixième homme de sa conférence, la Big 12.

Très bon défenseur, doté d’une grosse envergure (2m13), il a été utilisé à plusieurs postes face aux blessures qui ont émaillé la saison des Bears. Il a ainsi pu se montrer en attaque, même s’il est encore peu fiable derrière l’arc (24/81 sur l’ensemble de la saisons, soit un petit 30% de réussite).

« Il y a eu des hauts et des bas, on a été malchanceux avec les blessures, mais ce fut une chance pour moi de grandir, de montrer à la NBA ma dureté et ma polyvalence », explique-t-il à ESPN.

International polonais, puisqu’il a participé aux qualifications de l’Euro en février 2021 en inscrivant 18 points contre la Roumanie, à seulement 17 ans, il est attendu au premier tour.

« Je suis peut-être le seul joueur de cette Draft qui a joué au lycée aux États-Unis, en Europe face à des adultes et en NCAA. Cette expérience a été extrêmement utile pour moi, sur et en dehors du terrain. »