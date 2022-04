« Il va y avoir des changements considérables et il faudra être en mesure de les accepter et de nous remettre au travail quoi qu’il arrive. Ça va être une vraie bagarre ».

Les Raptors de Nick Nurse ont brillé par leur agressivité et leur complémentarité des deux côtés du parquet depuis le début de saison. En playoffs, l’intensité va monter d’un cran et Toronto s’attend à un vrai combat face à des Sixers qu’ils ont déjà battus à trois reprises cette saison.

Dureté, dimension physique et grosse ambiance

« Je pense vraiment que ça va être une série intense », a confirmé Pascal Siakam avec le sourire, lui qui avait illuminé la dernière confrontation en saison régulière entre les deux équipes il y a une semaine (37 points, 11 rebonds, 12 passes décisives). « Il y a deux équipes physiques. Ils ont de la taille, nous aussi. Ça va être dur, parce qu’ils ont des joueurs physiques et nous aussi, on pense qu’on a ce qu’il faut en stock. Ils ont le meilleur scoreur de la NBA, donc ça va être le boulot de tout le monde de s’assurer qu’on le contient. Mais c’est clair que ça va être dur, physique, même en terme d’ambiance, ça va être chaud. Ce sont les playoffs ».

Entre Thaddeus Young, Chris Boucher, Scottie Barnes, Pascal Siakam, Precious Achiuwa et Khem Birch, les Raptors ont en effet de quoi poser des problèmes à Joel Embiid, comme ils l’ont fait en saison régulière.

Pour autant, Fred VanVleet a rappelé que Toronto avait également d’autres atouts dans sa manche et qu’il ne fallait pas résumer son équipe à une simple bande de « gros bras ».

« Nous avons montré que nous pouvions gagner de mille façons différentes cette année, il y a beaucoup de façons de le faire et nous les avons toutes explorées. On a pris des victoires moches, de belles victoires, d’autres avec une grosse adresse et aussi des combats de rue comme l’a dit le coach. Mais je pense que c’est la polyvalence, le fait d’avoir différentes armes vers lesquelles on peut se pencher. On doit rester qui nous sommes », a confié l’arrière.

Fred VanVleet et OG Anunoby prêts pour le Game 1 ?

Même si Toronto a terminé en boulet de canon, la fin de saison des Raptors a été perturbée par les absences de Fred VanVleet et OG Anunoby. Deux titulaires qui doivent composer avec des petits pépins remettant en cause leur participation pour le Game 1 face aux Sixers, même si les deux joueurs espèrent être de la partie.

Pour Fred VanVleet, c’est un souci récurrent au genou qui l’a empêché d’évoluer à 100% ces dernières semaines. Depuis dix jours, il se prépare pour ce premier tour, en gardant à l’idée qu’il ne sera sans doute pas à 100%.

« Il n’y a rien de grave. J’ai eu une assez bonne semaine de travail. Je me prépare pour cette série. Ça peut se passer très bien ou très mal. Je suis optimiste à ce sujet. Je me sens bien. Je continue à faire tout mon travail et ma rééducation », a-t-il déclaré.

Touché à l’annulaire, OG Anunoby a lui aussi été ménagé sur la fin de saison. Reste à savoir s’il sera complètement remis, s’il devra jouer avec une attelle, ou encore observer du repos. « Je pense qu’il sera prêt pour les playoffs. Et je n’ai rien vu qui m’a fait penser qu’il n’allait pas être prêt », a glissé son coéquipier Chris Boucher.

Fin du suspense ce samedi…