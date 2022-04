Giannis Antetokounmpo toujours affamé

Moins de pression, plus de plaisir et toujours autant d’envie. Après avoir soulevé le trophée Larry O’Brien et remporté le titre de MVP des Finals l’été dernier, Giannis Antetokounmpo reste un affamé de victoire.

Les Bucks ont pourtant connu une saison difficile entre les blessures et un nouveau statut d’ennemi public numéro 1 à assumer. Pour autant, le « Greek Freak » affiche la même détermination à l’approche d’une nouvelle campagne de playoffs, qui débute dimanche face à Chicago.

« Au bout du compte, l’état d’esprit ne change pas. On profite de ce moment autant que possible parce qu’on a travaillé dur pour ça », a-t-il confié. « Évidemment, beaucoup de gens pensent qu’une fois qu’on a gagné un titre, on a réussi dans la vie, et il n’y a plus de pression. Je ne suis pas vraiment d’accord. Il est évident que la pression prend moins de place. J’essaie de me concentrer et de profiter du jeu. Mais au final, ton esprit va toujours trouver quelque chose pour remplacer ça. C’est presque comme si tu te disais : ‘OK, tu as gagné une fois. Maintenant, va gagner une deuxième ou une troisième fois’. »

L’appétit vient en mangeant et la star des Bucks a gardé le même état d’esprit, à savoir faire mieux que la saison précédente tout en regardant devant plutôt que derrière.

« Si vous jouez bien et que vous vous accrochez au passé, ça vous empêche de jouer bien à nouveau », a-t-il ajouté. « Si vous avez marqué 40 points le match précédent, tu ne vas pas te dire : ‘OK, Aujourd’hui, je peux relâcher la pression’. C’est toute la subtilité de cet art. Aujourd’hui, je fais une remise à zéro. Je prends une nouvelle toile et j’essaie de créer un nouvel art ».