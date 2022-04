Retour à l’entraînement encourageant pour Stephen Curry

On le savait et ce fut confirmé : Stephen Curry s’est bien entrainé avec ses coéquipiers ce mercredi. Un premier pas important s’il veut espérer jouer le Game 1 contre les Nuggets, samedi soir.

« On n’a pas fait de match d’entraînement, mais des exercices, des situations et il a participé à tout », raconte Steve Kerr pour le San Francisco Chronicle. « Je lui ai parlé après, et il se sentait plutôt bien. Au niveau condition physique, ça devrait aller. Il a beaucoup bossé. »

Le second pas, le plus important, ce sera le match d’entraînement de ce jeudi. Le coach de Golden State a été clair : sans « scrimmage », le MVP 2015 et 2016 ne pourra pas jouer ce premier match du premier tour des playoffs.

En attendant de voir comment le triple champion va se sentir après cet entraînement de jeudi, Andre Iguodala a donné ses impressions suite à la séance de mercredi.

« Il était avec les titulaires et moi avec les remplaçants, donc j’étais surtout concentré sur mes coéquipiers », commence le MVP des Finals 2015. « Je n’ai pas trop fait attention, mais sur un pick-and-roll, on a été le chercher et il a bien réagi, donc face à ce genre de choses, on sait qu’il se rapproche. Je n’ai pas vu beaucoup plus, mais j’espère qu’il pourra être avec nous. »