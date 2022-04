Derrick Favors veut rester au Thunder

Avec seulement 39 matches joués et 5.3 points de moyenne, pour cette première année à Oklahoma City, Derrick Favors a vécu sa plus mauvaise saison depuis le début de sa carrière, commencée en 2010.

Mais cette douzième saison n’a pas été pénible à vivre pour l’ancien du Jazz. Au contraire même, comme il l’a confié dans sa dernière conférence de presse avant les vacances.

« C’était plaisant, j’ai retrouvé de la joie avec cette équipe », explique-t-il. « L’environnement était agréable et positif. La saison a été bonne, on a progressé chaque match, avec ce jeune groupe. On s’est amusé, on a profité de ces instants et apprécié cette expérience. Même dans les défaites, on n’a pas pris des raclées. »

Quand Derrick Favors explique que « la saison a été bonne« , rappelons que le Thunder n’a remporté que 24 rencontres cette saison. Sur le plan individuel, touché au dos, il a rejoint l’infirmerie le 24 février, sans jamais en ressortir ensuite. « On a parlé avec les préparateurs physiques et on a pensé que c’était une bonne idée de bosser sur mon dos, afin que de m’assurer que je sois à 100 % pour cet été », se justifie-t-il.

Si Derrick Favors veut être prêt pour cet été, c’est afin de continuer son aventure au Thunder dans les meilleures conditions. Il possède une « player option » à 10.1 millions de dollars pour l’exercice 2022/23 et ne va pas faire une croix sur une telle somme. « Oui, je prévois de revenir la saison prochaine. Donc oui, je vais probablement activer ma clause. »

Il faut dire que, malgré son énorme expérience dans la ligue (790 matches), l’intérieur n’aura que 31 ans le 15 juillet. Il a donc encore des saisons à donner et de l’expérience à partager. Et il a même eu l’impression de rajeunir après quelques mois passés au Thunder.

« J’ai beaucoup échangé avec Mark Daigneault et Sam Presti et j’ai dit au coach et au GM que je voulais aider », raconte l’ancien du Jazz ou des Pelicans. « J’ai déjà connu cette situation. J’ai connu une reconstruction à Utah et on a progressé saison après saison, avant de devenir une équipe de playoffs. Je vois la même chose se produire ici. Dans quelques années, cette formation va devenir une très bonne équipe. »