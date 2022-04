Le MVP de la nuit | Kyrie Irving toujours aussi jeûne

C’est mieux pour lui, comme pour tout le monde, quand Kyrie Irving fait parler de lui pour ses performances sur le terrain. Pour son premier match de « play-in », qu’il avait comparé à une « mini March Madness », le meneur All-Star a été grand. Pour envoyer les Nets en playoffs, il a même été immense pour signer un match à 34 points à 12 sur 15 aux tirs et 12 passes, et on retiendra évidemment sa première mi-temps parfaite : 9 sur 9 aux tirs, avec un « buzzer beater » pour renvoyer tout le monde aux vestiaires. Il attendra le dernier quart-temps pour rater son premier tir ! Le tout alors qu’il a décidé de jeûner en soutien à ses amis musulmans.

« C’est un privilège de pratiquer ça, et d’être toujours capable d’être performant » a-t-il confié. « Ce n’est pas facile, loin s’en faut. On ne peut vraiment pas prendre un seul moment pour acquis pendant la journée. Je n’ai pas vraiment le temps ou l’attention à accorder à ce qui pourrait me perturber. Je viens ici et je fais juste attention aux détails et je me rappelle que je respire, et que c’est suffisant. Cela simplifie vraiment la vie, et la met dans une toute autre perspective. Vous ne pouvez pas vraiment penser à avoir faim ou quelque chose comme ça. C’est juste un parcours amusant. J’en profite. »

Les retrouvailles avec Boston

De quoi impressionner Kevin Durant… « C’est difficile pour tous ceux qui font le ramadan, surtout quand on a un boulot comme celui-ci. Mais être capable de jouer un match NBA comme ça… La semaine dernière avait prouvé qu’il était un être humain différent. J’espère qu’il va continuer comme ça. Il a été génial. »

Désormais, place à Boston pour les Nets et Kyrie Irving. Le public a chanté « We Want Boston », et ce sera évidemment très particulier pour Kyrie Irving qui, l’an passé, ne s’était pas fait que des amis.

« C’est un autre défi pour nous et un autre test. Nous avons répondu à quelques interrogations en fin de saison en passant en quelques jours de la 10e à la 7e place » estime Kyrie Irving.« Maintenant, il est temps de se concentrer sur l’objectif, et c’est d’être dans le cercle des gagnants dans les deux prochains mois environ et de continuer comme ça jusqu’en juin. »