Preview Playoffs 2022 | Golden State (3) – Denver (6)

La dernière fois que les Warriors et les Nuggets se sont rencontrés en playoffs, c’était en 2013 avec des rôles inversés. Sixièmes, les Warriors avaient créé la surprise en éliminant les Nuggets, troisièmes. C’était la première série victorieuse pour le trio Curry – Thompson – Green. Depuis la donne a bien changé. Ce trio a empoché trois titres de champions et les Nuggets ont reconstruit leur effectif autour de MVP en titre, et favori pour conserver son trophée, Nikola Jokic.

Cette série nous offre donc un clash entre Stephen Curry et Nikola Jokic, deux des meilleurs joueurs de la ligue, dont la seule présence sur le terrain a un impact sur les défenses adverses. Le meneur des Warriors, qui devrait effectuer son retour de blessure au Chase Center, est toutefois bien mieux entouré que le pivot des Nuggets. Jokic a dû composer sans Jamal Murray et Michael Porter Jr pendant quasiment toute la saison mais il a su tirer les meilleurs de ses coéquipiers. Est-ce que ce sera suffisant pour créer la surprise ? Voici les forces en présence.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Le cinq de départ : S. Curry, K. Thomson, A. Wiggins, D. Green, K. Looney

Le banc : J. Poole, A, Iguodala, G. Payton II, O. Porter Jr., N. Bjelica, J. Kuminga.

L’absent : James Wiseman

Le coach : S. Kerr

POINTS FORTS

Une multitude d’armes offensives. Entre Stephen Cury, Klay Thompson, et Jordan Poole, Steve Kerr possède un trio de scoreurs capable de prendre feu à tout moment et de planter 20 points dans un quart-temps pour changer la physionomie d’un match. La défense de Denver va devoir faire des choix et Draymond Green, en chef d’orchestre de cette attaque, sait exactement comment pousser le rythme pour punir ses adversaires et mettre les « Splash Brothers » et leur petit frère sur orbite.

La profondeur de banc. Avec le retour imminent de Stephen Curry, Steve Kerr pourra compter pour la première fois sur tous ses joueurs (si l’on excepte James Wiseman qui n’a pas foulé les terrains de la saison). Andrew Wiggins, après un mois de mars calamiteux, a retrouvé son adresse de loin et son agressivité. Andre Iguodala, enroulé dans du papier bulle lors des trois derniers mois, a immédiatement retrouvé ses 20 minutes de jeu dans la rotation de Steve Kerr. Otto Porter Jr et Nemanja Bjelica ont également retrouvé leur patte du début de saison, et Gary Payton II reste une peste en défense, également capable de trouver des brèches sans ballon de l’autre côté du terrain. Enfin, Jonathan Kuminga et à moindre mesure Moses Moody pourraient également entrer sur le terrain si besoin. Steve Kerr pourra donc compter sur 12 joueurs pour trouver les bonnes solutions face aux Nuggets.

POINTS FAIBLES

Un manque de vécu collectif. Le quatuor Curry – Thompson – Green – Iguodala a des années d’expérience ensemble et des bagues pour prouver leur succès, mais ces quatre joueurs n’ont pas joué la moindre minute ensemble depuis les Finals 2019. À chaque fois qu’une de leur star revenait de blessure, l’autre faisait le chemin inverse vers l’infirmerie. Avec le retour de Klay Thompson, Wiggins et Poole semblaient perdu. Ils ont depuis retrouvé leur mojo mais sans Stephen Curry sur le terrain. Le retour du double MVP va de nouveau changer la rotation et pousser Poole dans le rôle de sixième homme. Cela risque de poser des problèmes de cohésion, d’automatismes, mais aussi de communication. Autant de problèmes qui devraient aider Denver dans cette série.

Le manque de taille. Les Warriors ont attendu James Wiseman toute la saison pour pouvoir l’insérer comme troisième option au poste 5 derrière Kevon Looney et Draymond Green. Malheureusement, les pépins physiques du jeune pivot ont mis à plat le plan de Golden State. Les voilà donc avec le seul et « petit » duo Looney – Green pour faire face à Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets a fait ce qu’il a voulu lors des quatre matchs entre les deux équipes cette saison, et son impact au rebond offensif pourrait décider de l’issue de cette série.

PRÉSENTATION DES NUGGETS

Le cinq de départ : M. Morris, W. Barton, A. Gordon, J. Green, N. Jokic

Le banc : A. Rivers, B. Hyland, J.Green, D. Reed, D. Cousins, F. Campazzo, B. Forbes, M. Howard.

Les absents : Jamal Murray, Michael Porter Jr.

Le coach : M. Malone

POINTS FORTS

Nikola Jokic. Après son titre de MVP, le Serbe est revenu encore plus fort cette saison. En l’absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr, il a porté les Nuggets sur ses larges épaules pendant toute la saison. C’est la plaque tournante du jeu de Denver, tout en étant son arme principale. Il peut scorer poste bas, à mi-distance et à 3-points, et il peut disséquer les défenses pas ses passes. Il est devenu le premier joueur de l’histoire avec 2 000 points, 1 500 rebonds, 1 000 passes décisives sur une saison. Il ne fait aucun doute qu’il va dominer cette série mais il ne pourra pas battre les Warriors à lui tout seul.

La créativité de Mike Malone. Lors du dernier match entre les deux équipes au Chase Center, Mike Malone avait sorti le Hack-a-Looney à trois minutes de la fin du match et cette stratégie s’était avérée payante puisque les Nuggets avaient recollé au score, tout proche du hold-up. En déficit de talent comparé aux Warriors, le coach de Denver devra trouver des moyens de rester dans cette série pour pouvoir aider son joueur star. Malone est l’un des meilleurs coachs de la ligue et il pourrait tenter des stratégies défensives qui pourraient frustrer les Warriors. Ne soyez pas surpris s’il emprunte une page au livre de Nick Nurse et essaie une boite sur Curry ou un triangle-et-2 pour limiter le trio Curry – Thompson – Poole.

POINTS FAIBLES

Est-ce que leur défense peut relever le défi ? Les Nuggets ont terminé la saison régulière avec la 15e défense de la ligue, et la 21e défense sur demi-terrain. Face à l’attaque toute en mouvement de Golden State, les Nuggets vont être mis à mal. À l’exception d’Aaron Gordon qui a beaucoup progressé, Denver ne possède pas de « stopper » et ce dernier aura surement du mal à rester coller à Curry ou Thompson et devrait certainement passer plus de temps sur Andrew Wiggins. Lors du dernier match entre les deux équipes, les Warriors avaient systématiquement attaqué Jokic et Cousins sur pick & roll. S’ils n’arrivent pas à s’adapter, la série risque d’être pliée rapidement.

Qui en deuxième ou troisième option ? Si l’on sait que Nikola Jokic va tourner à près de 30 points et 15 rebonds, derrière lui les certitudes sont maigres. Monte Morris est surement le joueur le plus solide derrière le pivot serbe mais le reste de l’effectif est beaucoup plus en dents de scie. Qui de Will Barton, Aaron Gordon, Jeff Green, Facu Campazzo ou encore Bones Hyland va se révéler comme une option offensive permanente sur lequel Mike Malone peut compter ? Nous n’avons pas la réponse.

CLÉS DE LA SÉRIE

Le retour de Stephen Curry. Dans le camp des Warriors, l’optimisme règne sur le rteour de Stephen Curry pour les playoffs. Cependant, la franchise ne prendra aucun risque avec sa superstar. Le meneur n’a participé qu’à un scrimmage cette semaine et sans doute que son temps de jeu sera limité pour les deux matches à domicile. Même si Jordan Poole a été à la hauteur en son absence, les Nuggets joueront à fond leur carte dans le Game 1, voire la deuxième manche, pour mettre la pression sur les Warriors. Si Curry est apte dès le début de la série, et même si il lui faudra retrouver du rythme, sa seule présence sur le terrain change totalement la donne pour la stratégie défensive de Mike Malone.

Neutraliser Jokic, le créateur. Avec Nikola Jokic, l’équation est relativement simple sur le papier mais difficile à mettre en pratique, puisqu’il faut « choisir son poison » comme disent les Américains. Les Warriors essaieront tant bien que mal de défendre Jokic en un contre un avec Kevon Looney et Draymond Green, et éviter de lui donner des switchs sur des joueurs plus petits. En faisant ça, Golden State doit également limiter les prises à deux sur le pivot serbe car il pourra trouver ses coéquipiers. Si les autres Nuggets trouvent leur rythme et de l’adresse, les Warriors auront un plus gros problème à gérer. S’ils alternent leur stratégie défensive, le but de Golden State est de « laisser » Jokic scorer mais de le couper des autres joueurs. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire.

SAISON RÉGULIÈRE

Denver 3-1

27 décembre 2021 : Golden State – Denver (86-89)

16 février 2022: Golden State – Denver (116-117)

7 mars 2022 : Denver – Golden State (131-124)

10 mars 2022 : Denver – Golden State (102-113)

VERDICT

Il est difficile de prendre en compte les quatre résultats de la saison régulière tant les Warriors ont joué chaque match avec de nombreux absents de taille, en particulier Draymond Green absent lors des quatre confrontations. Focalisons nous donc sur les forces en présence.

Si Nikola Jokic va faire souffrir la défense des Warriors, il y a beaucoup trop de points d’interrogation autour de lui pour penser que les Nuggets puissent créer la surprise. Golden State a plus de talent, plus de profondeur de banc, et plus d’adresse. L’éventuelle absence de Stephen Curry pourrait peser si cette série va au-delà des cinq matchs mais sur le papier les Warriors sont plus forts. Les deux équipes ont un style de jeu similaire, avec deux entraineurs qui prônent l’altruisme et le jeu de passes, et ça rendra cette série attrayante. Alors oui l’avantage va aux Warriors mais sortez le popcorn car le MVP en titre ne va pas sortir sans nous offrir un show !

Golden State 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à San Francisco, samedi 16 avril (02h30, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 2 : à San Francisco, lundi 18 avril (04h00, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 3 : à Denver, jeudi 21 avril (04h00, dans la nuit de jeudi à vendredi en France)

Game 4 : à Denver, dimanche 24 avril (21h30)

Game 5* : à San Francisco, mercredi 27 avril (à déterminer)

Game 6* : à Denver, vendredi 29 avril (à déterminer)

Game 7* : à San Francisco, dimanche 1er mai (à déterminer)

* Si nécessaire.