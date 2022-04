Preview Play-in | Atlanta (9) – Charlotte (10)

Encore une opposition très équilibrée dans ce « play-in » 2022, avec une équipe d’Atlanta qui a globalement déçu cette saison après avoir atteint la finale de conférence la saison précédente et une formation de Charlotte qui rêve d’occuper ce rôle de poil à gratter qu’ont parfaitement su jouer les Hawks lors des derniers playoffs. Malheureusement pour les deux équipes, il n’y aura qu’un seul vainqueur et celui-ci devra passer par un autre match couperet, loin de ses bases, pour accéder aux phases finales et défier Miami.

Neuvième à l’Est et donc hôte de ce premier face à face, Atlanta a frôlé la catastrophe avec un démarrage plus que poussif. À la mi-janvier, les hommes de Nate McMillan affichaient alors un bilan de 17 victoires pour 25 défaites !

Mais comme lors de l’exercice précédent, les Hawks ont su finir fort, en s’appuyant sur un Trae Young injouable par séquences et des lieutenants plus fiables, comme Bogdan Bogdanovic, qui a apporté un second souffle au banc par la justesse de son jeu suite à son retour de blessure.

Les Hawks sont ainsi parvenus à remonter la pente pour arracher la 9e place. Une maigre consolation au regard de leur précédente campagne, d’autant plus qu’il va falloir se coltiner une équipe de Charlotte pas facile à manœuvrer et qui arrive en « play-in » visiblement mieux armée que l’an dernier.

Les Hornets aussi ont eu leur lot de malheurs puisqu’il a encore fallu composer sans Gordon Hayward, depuis février et que ce dernier est revenu pour un match début avril avant de retourner à l’infirmerie. Néanmoins, Charlotte va aborder cette nouvelle épreuve avec plus de certitudes que la saison passée, lorsque les protégés de Michael Jordan avaient été éliminées, et même balayées, au même stade sur le parquet des Pacers.

LaMelo Ball joue avec plus d’assurance, Miles Bridges a un statut également plus affirmé, et la franchise de Caroline du Nord a su effectuer de bons ajustements avec les arrivées d’Isaiah Thomas en sortie de banc à la mène et surtout de Montrezl Harrell pour muscler sa raquette, le gros point faible des Hornets sur la première partie de saison. Sans oublier la présence d’un Kelly Oubre Jr, capable de prendre feu dans le rôle de 6e homme.

L’ensemble paraît donc plus cohérent même si encore une fois, il a fallu se réinventer autour du trio Ball-Rozier-Bridges suite au forfait du « go-to guy » de l’équipe. L’expérience des playoffs fera-t-elle basculer la rencontre en faveur des Hawks ? Ce seront aux Hornets de démontrer le contraire.

PRÉSENTATION DES HAWKS

Les titulaires : T. Youg, K. Huerter, D. Hunter, D. Gallinari, C. Capela.

Les remplaçants : D. Wright, B. Bogdanovic, T. Luwawu-Cabarrot, K. Knox, O. Okongwu, G. Dieng, S. Cooper, S. Mays, J. Johnson

Les absents : L. Williams, J. Collins.

Le coach : N. McMillan.

Les blessures de Lou Williams et John Collins vont clairement handicaper le banc de Nate McMillan. Avec Danilo Gallinari à la place de Collins au poste 4, le cinq majeur affiche un profil différent mais qui a également ses atouts.

L’axe 1-5 n’a pas grand-chose à envier aux meilleures doublettes de la ligue, et l’ensemble est donc agrémenté de shooteurs de choix comme Kevin Huerter, Danilo Gallinari et De’Andre Hunter dans une moindre mesure.

La force des Hawks devait résider dans sa profondeur de banc. Même sans Lou Williams, la présence de la paire Wright-Bogdanovic sur les postes arrières est tout de même gage de qualité, et le profil de Timothé Luwawu-Cabarrot pourrait s’avérer utile sur des missions défensives.

Le point fort

– La paire Young-Bogdanovic. Il suffit de s’intéresser aux deux derniers matchs à l’intensité de type playoffs disputés (et perdus) par les Hawks sur la fin de saison régulière, à Toronto puis à Miami, pour se rendre compte de l’importance de ces deux joueurs dans le dispositif de Nate McMillan. À eux deux, Trae Young et Bogdan Bogdanovic sont capables d’étouffer leurs adversaires à travers des séries impressionnantes sur de courtes séquences. Ils sont aussi à même de maintenir les Hawks en vie, même après un gros écart. L’un se distingue par son talent et ses coups d’éclat, l’autre par la justesse et la régularité de son jeu, les deux possédant une palette offensive complète. Il ne suffira pas grand-chose pour que ce match bascule d’un côté ou de l’autre, mais si ce tandem se présente au meilleur de sa forme, autant dire que Charlotte va devoir s’accrocher !

Le point faible

– La défense. Parmi toutes les équipes en lice pour la « postseason », Atlanta est celle qui possède la pire efficacité défensive avec plus de 112 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. Sur ce point, les Hawks et les Hornets se ressemblent assez, dans leur capacité à gagner des matchs par de grosses séquences offensives plutôt que l’inverse. Or on sait l’importance de l’aspect défensif en phases finales. Autour de Clint Capela, les hommes de Nate McMillan vont devoir hausser leur niveau sur ce point, et la clé sera de stopper le rythme des Hornets. Si les Hawks se lancent dans un match d’attaque, ils auront du mal à s’imposer.

PRÉSENTATION DES HORNETS

Les titulaires : L. Ball, T. Rozier, M. Bridges, P. Washington, M. Plumlee.

Les remplaçants : I. Thomas, K. Oubre. C. Martin, J. McDaniels, M. Harrell, J. Bouknight, J. Thor, N. Richards.

Les absents : G. Hayward.

Le coach : J. Borrego.

Les Hornets ont su rééquilibrer leurs forces en cours de saison en offrant à Mason Plumlee une vraie rotation au poste 5 suite à l’arrivée de Montrezl Harrell.

Les postes extérieurs sont plutôt bien assurés avec la triplette Ball-Rozier-Bridges et la diversité des profils en sortie de banc entre l’expérience d’Isaiah Thomas, la défense de Cody Martin et l’adresse extérieure (bien qu’irrégulière) de Kelly Oubre Jr. Reste donc la question du poste 4 sur laquelle James Borrego a pianoté depuis la blessure de Gordon Hayward, entre la possibilité de décaler Miles Bridges pour incorporer KOJ en 3 ou mettre PJ Washington, la solution finalement choisie par le stratège des Hornets.

L’ensemble est clairement intéressant et le style de jeu est un peu plus attrayant chaque année depuis l’arrivée de James Borrego. Mais l’exercice 2021/22 restera comme un échec si son groupe devait s’arrêter à cette première étape en Georgie.

Le point fort

– L’attaque. Les Hornets affichent un bilan de 9 victoires pour une 1 défaite quand l’équipe atteint les 130 points ! La fougue de la jeunesse a permis à James Borrego d’articuler son attaque autour de deux points forts, le jeu de transition et le tir à 3-points. Là-aussi, le dispositif est assez similaire à celui d’Atlanta avec quatre menaces extérieures entourées d’un poste 5 fixe, qui ne s’écarte pas. Dans une ligue où le tir à 3-points n’a jamais été aussi présent, Charlotte est plutôt bien loti en figurant dans le Top 5 de la ligue en termes de paniers inscrits derrière l’arc (14 en moyenne par match). La présence de deux créateurs de la trempe de LaMelo Ball et Terry Rozier est également précieuse sur jeu posé, offrant aux Hornets une palette assez large pour déstabiliser ses adversaires.

Le point faible

– Le manque d’expérience. Les arrivées d’Isaiah Thomas et Montrezl Harrell ont un poil changé la donne, mais James Borrego reste tout de même à la tête d’un effectif à peine âgé de plus de 25 ans en moyenne. Certes, Mason Plumlee possède 60 matchs de playoffs au compteur mais n’a jamais joué un rôle majeur (moins de 15 minutes en moyenne) tandis que Terry Rozier n’a plus disputé les playoffs depuis trois ans. Comme l’an dernier, ce sera le challenge de ces Hornets : essayer de se sublimer sur un match à l’extérieur sans avoir de recul sur l’expérience et l’intensité d’un match de « postseason » face à une équipe forte d’une campagne 2021 convaincante et dont le roster a peu bougé.

LA CLÉ DU MATCH

– Le duel Young/Ball. Trae Young a l’occasion de rappeler qu’il est bien l’un des tous meilleurs meneurs de la ligue. La star des Hawks a fini la saison en boulet de canon en tournant à plus de 30 points et 10 passes décisives sur le dernier mois de compétition. Sa capacité à désorganiser les défenses adverses par son jeu complet, capable de faire mal de loin (voire très loin), ou de driver pour finir ou trouver ses coéquipiers en position préférentielle, sera l’une des clés du match côté Atlanta.

En face de lui, il va trouver un chef d’orchestre qui sera lui aussi déterminé à prouver sa valeur au plus haut niveau. Le petit frère de Lonzo Ball semble également avoir franchi un nouveau cap sur la deuxième partie de saison. Il a épuré son jeu et fait preuve de plus de régularité. Face à Trae Young, sa taille peut être autant un atout qu’un inconvénient. Le match-up sera en tout cas particulièrement intéressant à suivre, et celui des deux qui fera le plus d’efforts en défense pourrait être décisif.

SAISON RÉGULIÈRE

2-2

21 novembre : Atlanta – Charlotte (115-105)

5 décembre : Atlanta – Charlotte (127-130)

23 janvier : Charlotte– Atlanta (91-113)

16 mars : Charlotte– Atlanta (116-106)

VERDICT

ATLANTA. Comme souvent à ce stade de la compétition, avantage à l’équipe qui joue devant son public, mais aussi à l’équipe la plus expérimentée. Ce sont justement les deux atouts des Hawks, qui possèdent aussi le meilleur joueur de la confrontation. Un Trae Young capable de toutes les folies comme on avait pu le voir la saison passée face aux Knicks.

HORAIRE

À 01h00, ce mercredi soir.