Décès de John Drew, ancien All-Star des Hawks

Pas le plus connu des joueurs passés par les Hawks, John Drew (20.7 points et 6.9 rebonds de moyenne en carrière) en était pourtant l’une des têtes d’affiche, entre 1974 et 1982.

Sous les ordres de Hubie Brown et aux côtés de Lou Hudson ou Truck Robinson, puis Eddie Johnson ou Dan Roundfield, John Drew a vécu les plus belles années de son aventure NBA à Atlanta. Au point de connaître deux sélections au All-Star Game, en 1976 et 1980.

Choisi en 25e position de la Draft 1974 (la même que Bill Walton, George Gervin ou Jamaal Wilkes), John Drew s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs attaquants de la ligue durant sa carrière, longue de 11 saisons passées entre les Hawks et le Jazz. Sur cette période (1974-85), ils ne sont d’ailleurs que six à avoir totalisé plus de points que l’ailier, et non des moindres : Kareem Abdul-Jabbar, George Gervin, Moses Malone, Julius Erving, World B. Free et Adrian Dantley.

Stoppé en plein vol par une addiction

Pour autant, John Drew n’a pas laissé une trace impérissable dans les mémoires des observateurs. Notamment en raison de sa fin de parcours soudaine, qui lui vaut d’être considéré comme un talent gâché. En effet, accro à la cocaïne et incapable de se dépêtrer de cette addiction, malgré trois cures de désintoxication, le double All-Star a finalement été banni de la NBA par David Stern, nommé commissioner deux ans plus tôt.

Ainsi, John Drew est surtout resté comme la première victime de cette nouvelle (et plus sévère) politique de lutte anti-drogue, mise en place par David Stern. Tourmenté par cette addiction, il a été rattrapé par la patrouille dès 1983, quelques mois après son arrivée dans l’Utah (en échange d’un certain Dominique Wilkins). S’il a tenté un comeback (plutôt réussi) par la suite, l’ailier du Jazz a cependant dû dire au revoir à la Grande Ligue à partir de décembre 1984, avant de lui dire définitivement adieu deux ans plus tard, donc.

Après sa carrière, John Drew s’est éloigné de son Alabama natal, pour s’installer à Houston, où il est devenu chauffeur de taxi. Avant de peu à peu être rattrapé par ce cancer des os qui a eu raison de lui dimanche dernier, à l’âge de 67 ans, et qu’il a longtemps caché à sa famille, en plus de ne pas avoir tenté de le soigner.