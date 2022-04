On attaque désormais le « play-in » et donc bientôt les playoffs. On peut donc dresser le bilan de la saison régulière, et regarder quelles équipes ont le plus surpris… positivement ou négativement.

Pour cela, la méthode la plus « objective » est de comparer les bilans de fin de saison aux projections d’avant-saison des bookmakers de Las Vegas. Ces derniers se basent sur tous les paris placés sur les 30 franchises pour établir leurs cotes, ce qui donne des estimations intéressantes, et très souvent assez proches de la réalité.

Sauf qu’évidemment, la grande incertitude du sport rend impossible de tout prévoir.

LES TRÈS BELLES SURPRISES

On peut ainsi diviser les équipes en cinq groupes, avec notamment les très bonnes surprises, soit les équipes qui ont remporté plus de 10 matchs de plus que ce qui avait été projeté par les bookmakers.

Au sommet des bonnes surprises, on trouve ainsi les Cavaliers (+17.5 victoires), annoncés comme une des pires équipes de l’Est et finalement à l’équilibre, dans le Top 8 de la conférence. Sans les blessures, la surprise aurait sans doute été encore plus belle pour Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen et compagnie.

Derrière, on retrouve les Grizzlies (+14.5), dont la 2e place de l’Ouest (et même de la NBA) était difficile à anticiper étant donné la jeunesse de l’effectif. Les Raptors (+12.5) et les Suns (+12.5) ont derrière des profils différents, les Canadiens ayant dépassé les attentes d’une équipe attendue dans le ventre mou de l’Est, quand les hommes de Monty Williams ont eux affiché beaucoup plus de maîtrise qu’anticipé.

Enfin, les Wolves (+10.5) ont eux aussi largement dépassé les attentes, derrière un Karl-Anthony Towns à son meilleur niveau, et un effectif bien plus équilibré sous la coupe de Chris Finch.

LES BONNES SURPRISES

Au rayon des bonnes surprises, soit les équipes qui ont remporté entre 3 et 10 matchs de plus qu’annoncé, on retrouve d’abord les Spurs (+5.5) et les Celtics (+5.5). Ces derniers sont d’ailleurs une équipe au parcours étonnant, qu’on a pu classer parmi les déceptions de la première partie de saison, mais parmi les très belles surprises de la deuxième partie. Ce qui les fait donc rentrer dans cette catégorie intermédiaire.

Derrière, les Hornets (+4.5), les Warriors (+4.5) et le Heat (+4.5) ont également dépassé les prévisions des parieurs, tout comme les Bulls (+3.5) et les Mavericks (+3.5).

COMME PRÉVU

Six équipes ne sont elles ni des bonnes surprises, ni des déceptions, car leur bilan est à deux victoires près celui attendu. On parle des Wizards (+1.5), du Thunder (+0.5), des Nuggets (+0.5), des Sixers (+0.5), du Magic (-0.5) et des Pistons (-1.5). Soit des équipes en reconstruction et deux équipes difficiles à lire avant la campagne, entre des Nuggets plombés par les blessures et des Sixers qui devaient gérer le divorce avec Ben Simmons.

LES DÉCEPTIONS

Au rang des déceptions, avec des bilans inférieurs de 3 à 10 victoires à ceux prévus, on retrouve les Pelicans (-3.5), plombés par la saison blanche de Zion Williamson, mais aussi les Clippers (-3.5), perturbés de leur côté par l’absence de Kawhi Leonard et la blessure de Paul George.

Pour le Jazz (-3.5), c’est plus l’alchimie interne qui a été problématique, alors que les Bucks (-3.5) ont eux été gênés par l’absence à long terme de Brook Lopez, et n’ont jamais affiché un visage dominant. On peut par ailleurs noter que les Knicks (-4.5) et les Hawks (-4.5), bien que décevants, ne sont finalement pas si loin des bilans annoncés par les bookmakers. Mais les deux équipes avaient surpris l’an passé, et on attendait donc une confirmation. Qui n’est donc finalement jamais arrivée, ni à New York ni à Atlanta.

Éternelle déception, les Kings (-6.5) sont accompagnés par les Rockets (-7.5), pourtant attendus dans les tréfonds de la conférence Ouest, mais qui ont quand même fait pire que prévu.

LES GROSSES DÉCEPTIONS

Enfin, chez les grosses déceptions, soit les équipes qui ont perdu au moins 10 matchs de plus qu’attendu, on retrouve d’abord les Nets (-12.5), favoris pour le titre avant le début de la saison, mais dont la campagne a été gâchée par le statut vaccinal de Kyrie Irving, les envies de départ de James Harden et la blessure de Kevin Durant.

Pour les Pacers (-17.5) et les Blazers (-17.5), ce sont les blessures et les résultats décevants de la première partie qui ont engendré un changement de stratégie, les dirigeants des deux clubs allant vers une reconstruction.

Mais évidemment, la plus grosse déception de la saison reste les Lakers (-19.5), avec donc près de vingt victoires de moins qu’attendu ! Il y avait certes de gros doutes sur cet effectif, par rapport à l’âge, le manque de « spacing » ou encore un certain déséquilibre attaque/défense, mais si on pouvait se demander à quel point ces points seraient handicapants en playoffs, personne n’imaginait qu’une équipe avec quatre membres du Top 76 de l’histoire de la ligue (LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony) et un Hall of Famer en puissance (Dwight Howard) manquerait les playoffs, et ne jouerait même pas le « play-in »…