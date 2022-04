Les Spurs ne veulent pas revoir San Antonio tout de suite

« On fait nos bagages pour quatre matchs », lâche un Keldon Johnson optimiste. À l’heure de ces lignes, les Spurs n’ont qu’un seul déplacement de programmé : demain à La Nouvelle-Orléans, sur le parquet des Pelicans, pour une rencontre de « play-in ». Sauf que si les victoires s’enchaînent, les déplacements se multiplieront.

Une première victoire face à New Orleans permettrait ensuite d’affronter le perdant de la rencontre Wolves – Clippers. Une rencontre qui se disputera dans tous les cas loin de San Antonio, dans le Minnesota ou à Los Angeles, puisque les deux clubs ont terminé devant au classement.

Et en cas de nouvelle victoire, les Texans se qualifieraient avec l’équivalent de la huitième place de leur conférence, synonyme d’affrontement au premier tour face aux Suns, qui joueront les deux premiers matches de leur série, chez eux. À l’instar des Hornets à l’Est, en cas de scénario heureux, ce sont donc potentiellement quatre rencontres de suite loin de leurs bases qui attendent les hommes de Gregg Popovich.

Sachant évidemment que la moindre défaite, face aux Pelicans ou lors du match suivant, rimera avec sortie de route pour San Antonio. « C’est pour ça qu’on signe. J’adore ce genre de match. On peut voir de quoi on est fait », affiche Dejounte Murray qui avait souffert en adresse (10 points à 4/17 aux tirs mais 13 rebonds et 11 passes) lors du « play-in » perdu face aux Grizzlies l’an passé.

« On doit être prêts pour la guerre, pour un combat de chiens. On ne peut pas y aller sur la pointe des pieds. On doit y aller comme si on voulait gagner quelque chose », renchérit Keldon Johnson dont la formation a remporté trois de quatre affrontements face aux Pelicans cette saison.

La philosophie du club à l’œuvre

Cette mentalité émanant d’une équipe censée être en reconstruction cette saison pourrait en surprendre certains. Sauf que le « tanking » n’est pas vraiment dans la philosophie du club.

« Ce n’est tout simplement pas ce que nous sommes », rappelle son coach historique. « Ce n’est pas ce que je suis. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Ce qui n’est peut-être pas la philosophie globale la plus intelligente à avoir, et je le comprends. Mais on est qui on est. On va aller de l’avant et être compétitifs. »

Ce parcours pas forcément attendu des Spurs va peut-être les priver d’un meilleur choix de Draft. Seulement pour ce jeune groupe, ce nouveau passage par le « play-in » est déjà l’occasion de gagner en expérience. Ce sera donc déjà quelque chose de profitable pour l’avenir.

« Les leçons à retenir sont très importantes à mesure que leur carrière avance. On espère qu’à long terme, la plus-value qu’ils en retirent les aidera à être encore plus compétitifs par la suite », affiche Gregg Popovich, en admettant aussi : « Je comprends l’argument contraire (de ne pas être compétitif). Je ne peux tout simplement pas le concevoir. »

Sa position est partagée par Dejounte Murray. « Beaucoup d’équipes rentrent déjà chez elles et commencent leur été et leur intersaison. Ce n’était évidemment pas la saison que nous voulions, en termes de résultats. On est bien meilleurs que ça. Le bon côté des choses, c’est qu’on a encore une chance de faire les playoffs. »