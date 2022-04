Les Rockets veulent garder Stephen Silas

Après le bilan dressé par Stephen Silas, quelques jours avant la fin de la saison régulière, c’est désormais Rafael Stone, le GM des Rockets, qui a pris la parole pour évoquer cette saison régulière difficile pour Houston.

Les Texans ont terminé avec 20 victoires et 62 défaites, soit le pire bilan de la ligue. Comme la saison passée d’ailleurs, quand ils avaient seulement gagné 17 rencontres sur 72. Le bilan chiffré est donc meilleur pour quelques dixièmes, mais pas la position au classement.

Alors que deux coaches, Alvin Gentry et Frank Vogel, ont déjà été écartés ces dernières heures, Stephen Silas devrait lui revenir pour une troisième saison à Houston.

« C’est un homme extraordinairement bon et intelligent », déclare Rafael Stone au Houston Chronicle. « Je suis impatient d’attaquer ce nouveau challenge avec lui, encore une fois. Gagner, ce n’est pas facile, mais on a un groupe très jeune, talentueux et excitant. Si ce groupe continue de progresser, que je fais du bon boulot, ainsi que Stephen, alors ça va être fun. »

« Tant qu’on n’a pas les armes pour gagner un titre, il s’agit de progresser »

Le dirigeant n’a pas l’intention de changer d’entraîneur car la saison prochaine sera placée sous les mêmes auspices que celle de 2021/2022, avec un objectif clair : progresser, progresser et encore progresser. Les victoires viendront ensuite. Inutile donc de changer de capitaine.

« On en a parlé toute la semaine passée », poursuit Stone. « Quand on a une grande équipe, avec un effectif capable de gagner le titre, ça fait sens de penser qu’on a besoin de gagner 55 ou 60 matches. C’est alors le bon baromètre pour savoir si on peut gagner le trophée. On ne va pas vivre un retournement l’année prochaine, et il s’agira toujours de grandir. Tant qu’on n’a pas les armes pour gagner un titre alors il s’agit de progresser. Parfois, seulement se concentrer sur le bilan, les victoires et les défaites, c’est une erreur. Car un revers, et c’est la fin du monde. Avec une jeune équipe, il ne faut pas penser comme ça. On sera encore jeune la saison prochaine. »

Néanmoins, le GM prévient : progresser, cela veut aussi dire ne plus faire des erreurs de débutants. Il n’y a pas d’objectifs précis en matière de victoires, mais cette saison 2021/2022 va servir de référence.

« Ce serait injuste pour moi et pour les joueurs de les laisser faire des erreurs qu’ils ont déjà faites. Cette saison, ils ont beaucoup appris, donc ils seront comptables des apprentissages de cette année », annonce Stone. « C’est une progression naturelle pour les joueurs. Beaucoup n’avaient jamais joué en NBA, ni connu un tel rôle. On est parti de zéro avec beaucoup de monde. On a maintenant joué 82 matches avec eux et les rôles seront les mêmes la saison prochaine. On partira donc de plus haut. »